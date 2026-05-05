Corleone, torna la mafia “rurale”: arrestato il nipote di Totò Riina e clan decapitato

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Pina Sereni 05 maggio 2026 a

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Torna la mafia di Corleone, e con essa l'impronta di Totò Riina: i carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo Claudia Rosini su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Si tratta di Mario Grizzaffi, 60 anni; Mario Gennaro, 54 anni e Pietro Maniscalco, 63 anni. Il nome di spicco è quello di Grizzaffi: nipote del boss di Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone, dopo la morte sia dello zio sia di Bernardo Provenzano (11 aprile 2006). L'indagine, condotta dal 2017 al 2023, ha consentito di definire gli assetti della famiglia mafiosa di Corleone, individuando i vertici della stessa in Grizzaffi e ha permesso di ricostruire significativi episodi nei quali sono state attuate condotte a carattere intimidatorio, manifestazione, spiegano gli investigatori, di una "mafia rurale ancora operativa”.

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In particolare intervenivano nella gestione dei confini dei fondi agricoli ma anche sulla loro compravendita. Gli indagati, spiega la Dda di Palermo, "sfruttando la rilevante forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo", avrebbero esercitato un "considerevole potere di controllo" del territorio. Sarebbero intervenuti, infatti, nella risoluzione di controversie private, nella gestione dei confini dei terreni agricoli e nella loro compravendita. "Anche semplici cittadini si sarebbero rivolti al clan per ottenere l'autorizzazione preventiva all'acquisto di fondi agricoli e per dirimere dispute sorte tra privati", spiegano gli investigatori. Accertati danneggiamenti, incendi e furti di mezzi appartenenti ad aziende agricole di Corleone, tra cui uno utilizzato da una cooperativa che opera in immobili confiscati alla mafia ed estorsioni finalizzate a dilazionare il pagamento di debiti contratti.