Usa, manovra di disgelo: ufficiali gli incontri con Vaticano e Roma

04 maggio 2026 a

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E' ufficiale. Papa Leone XIV incontrerà il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, giovedì 7 maggio alle ore 11:30. Il vertice si terrà nel Palazzo Apostolico e sarà il primo incontro ufficiale dalla rottura avvenuta un mese fa tra le due sponde, dopo le parole del presidente Donald Trump contro il Pontefice e la pubblicazione di una immagine, realizzata con Ia, che raffigurava il tycoon in veste di Gesù.

Successivamente, il rappresentante statunitense sarà ricevuto dal governo italiano in un meeting col suo omologo Tajani e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Probabilmente parteciperà anche la premier Giorgia Meloni. Questa sarà l'occasione di Washington di ricucire i rapporti anche con Roma, dopo le dure accuse rivolte alla premier Giorgia Meloni per via del mancato sostegno alla missione su Hormuz.