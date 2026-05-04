Hamas, ecco i nuovi leader. Fra loro anche Mashaal, che stava con Albanese al forum di Al Jazeera

04 maggio 2026 a

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Ve lo ricordate Khaled Mashaal? Era il capo estero di Hamas che lo scorso febbraio aveva partecipato al 17th Forum di Al-Jazeera assieme al ministro degli Esteri iraniano e niente di meno che la Special Rappourter delle Nazioni Unite, Francesca Albanese. Oggi, il quotidiano libanese Al-Akhbar ha riportato che, dopo le "elezioni" interne al gruppo terroristico palestinese, Mashaal è stato scelto come capo dell'Ufficio politico. Un sostenitore della "resistenza palestinese", glorificatore del 7 ottobre e strenuo oppositore del disarmo di Hamas.

Assieme a lui, Khalil al-Hayya - già negoziatore per lo scambio fra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi - è stato scelto come capo a Gaza mentre Zaher Jabareen in Cisgiordania.

Curiosa compagnia, quella funzionaria Onu Albanese che grida al Diritto internazionale e ai valori etici sempre e solo contro lo Stato di Israele. Al-Hayya e Jabareen ricoprivano già tali ruoli senza "elezioni", avendo assunto le posizioni in seguito agli omicidi mirati di Yahya Sinwar e Saleh al-Arouri da parte di Israele. Il quotidiano filo-Hezbollah precisa che i risultati si riferiscono solo al voto di Gaza, senza menzionare l'eventuale esito del voto in Cisgiordania e all'estero. Al momento il gruppo terroristico che ha potere a Gaza non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito.

