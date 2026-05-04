Hamas, ecco i nuovi leader. Fra loro anche Mashaal, che stava con Albanese al forum di Al Jazeera
Ve lo ricordate Khaled Mashaal? Era il capo estero di Hamas che lo scorso febbraio aveva partecipato al 17th Forum di Al-Jazeera assieme al ministro degli Esteri iraniano e niente di meno che la Special Rappourter delle Nazioni Unite, Francesca Albanese. Oggi, il quotidiano libanese Al-Akhbar ha riportato che, dopo le "elezioni" interne al gruppo terroristico palestinese, Mashaal è stato scelto come capo dell'Ufficio politico. Un sostenitore della "resistenza palestinese", glorificatore del 7 ottobre e strenuo oppositore del disarmo di Hamas.
Assieme a lui, Khalil al-Hayya - già negoziatore per lo scambio fra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi - è stato scelto come capo a Gaza mentre Zaher Jabareen in Cisgiordania.
Curiosa compagnia, quella funzionaria Onu Albanese che grida al Diritto internazionale e ai valori etici sempre e solo contro lo Stato di Israele. Al-Hayya e Jabareen ricoprivano già tali ruoli senza "elezioni", avendo assunto le posizioni in seguito agli omicidi mirati di Yahya Sinwar e Saleh al-Arouri da parte di Israele. Il quotidiano filo-Hezbollah precisa che i risultati si riferiscono solo al voto di Gaza, senza menzionare l'eventuale esito del voto in Cisgiordania e all'estero. Al momento il gruppo terroristico che ha potere a Gaza non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito.