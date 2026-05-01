Famiglia nel bosco, le urla strazianti del bambino: "Mummy, aiuto". Diffusi gli audio choc

Ignazio Riccio 01 maggio 2026 a

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La vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco” entra in una nuova fase giudiziaria e, al tempo stesso, vede allungarsi i tempi per una possibile riunificazione. La Corte d’Appello dell’Aquila, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla difesa dei Trevallion, ha infatti dichiarato la propria incompetenza alla luce delle più recenti modifiche normative introdotte con la riforma Cartabia. Sarà dunque il Tribunale per i minorenni a dover decidere nel merito, stabilendo se e quando i componenti della famiglia potranno tornare a vivere insieme.

Una decisione che, di fatto, rinvia ulteriormente ogni sviluppo concreto, mentre i bambini restano ospitati nella casa famiglia di Vasto, dove si trovano ormai da mesi. Ed è proprio da quella struttura che emergono alcuni elementi destinati ad alimentare il dibattito pubblico. Nei giorni scorsi, infatti, il quotidiano “Il Centro” ha diffuso alcune registrazioni audio che documenterebbero momenti di forte sofferenza emotiva da parte dei minori.

Famiglia del bosco, la relazione choc: "Cresce il disagio psicologico dei bambini"

In una delle registrazioni, risalente alla metà di febbraio, si sente chiaramente uno dei bambini, di sette anni, in preda a un episodio di panico notturno. Le sue grida – ripetute, insistenti – chiamano la madre, mentre la donna, collocata su un piano diverso della struttura, prova a rassicurarlo con voce calma, ripetendo che “va tutto bene”. Il timore espresso dal bambino è quello di non poter tornare a casa, di restare solo. La scena restituisce un quadro emotivo complesso, segnato da ansia e disorientamento, che diversi osservatori leggono come conseguenza diretta della separazione.

A un certo punto, la madre decide di raggiungere il figlio e di portarlo con sé per tranquillizzarlo. Un gesto istintivo, ma che secondo la relazione dei servizi sociali è stato interpretato come una violazione delle regole della struttura. Questo episodio ha contribuito a rafforzare, nella valutazione degli operatori, l’idea di una genitorialità poco incline a rispettare i protocolli, arrivando a definire la madre “ostile” rispetto alle indicazioni ricevute.

Il caso, tuttavia, resta tutt’altro che univoco. Al centro della vicenda si colloca infatti una valutazione complessa sull’idoneità dei genitori, già oggetto di perizie e controperizie. In particolare, la relazione della psichiatra incaricata dal tribunale ha descritto la coppia come inadeguata sotto il profilo educativo e protettivo, sottolineando come alcune convinzioni ideologiche e limiti caratteriali possano incidere negativamente sulla crescita dei figli. Una lettura che ha riacceso il confronto tra chi ritiene legittima la scelta della magistratura e chi, invece, sostiene la necessità di ricomporre il nucleo familiare.

"Genitori inadeguati, no al ricongiungimento". Il verdetto della perizia psichiatrica

La difesa dei Trevallion, affiancata dal consulente Tonino Cantelmi, contesta in modo netto queste conclusioni, sostenendo che i genitori abbiano dimostrato disponibilità al cambiamento e capacità di recupero. Negli ultimi mesi, infatti, la famiglia ha avviato una serie di passi concreti in risposta alle indicazioni ricevute: dall’accettazione delle vaccinazioni per i figli alla ricerca di una soluzione abitativa conforme ai requisiti richiesti, fino all’avvio di un percorso educativo più strutturato e aperto alla socialità.

In questo quadro si inserisce anche la relazione della docente che segue attualmente i bambini, che avrebbe evidenziato elementi positivi nelle loro capacità di apprendimento e nelle prospettive di sviluppo. Un contributo che, secondo la difesa, dimostrerebbe come il contesto familiare possa ancora rappresentare un ambiente adeguato, se accompagnato da un percorso di supporto.

Sul piano politico e istituzionale, la vicenda ha suscitato reazioni significative. La presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia, Michela Brambilla, è intervenuta pubblicamente esprimendo preoccupazione per la durata della separazione e per il contenuto delle registrazioni audio, rilanciando un appello affinché si arrivi quanto prima a una soluzione che privilegi l’unità familiare. Parallelamente, l’Ordine dei giornalisti ha richiamato l’attenzione sul rispetto della Carta di Treviso, sottolineando la necessità di tutelare la riservatezza dei minori coinvolti e invitando a una maggiore cautela nella diffusione di materiali sensibili.

Resta dunque aperto un nodo delicato, che intreccia aspetti giuridici, psicologici e sociali. Da un lato, la necessità di garantire la protezione dei minori; dall’altro, il diritto alla continuità affettiva e familiare. Sarà ora il Tribunale per i minorenni dell’Aquila a doversi pronunciare nel merito, in tempi che si auspicano rapidi, ma che dipenderanno dalla complessità delle valutazioni in campo.

Nel frattempo, la storia dei Trevallion continua a dividere l’opinione pubblica, sospesa tra esigenze di tutela e interrogativi profondi sul confine tra intervento dello Stato e autonomia della famiglia. Una vicenda che, al di là del singolo caso, riapre un confronto più ampio sul ruolo delle istituzioni nelle situazioni di fragilità familiare e sui criteri con cui si decide il destino dei più piccoli.