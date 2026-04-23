Danimarca, scontro frontale tra due treni. La polizia: "Diversi feriti"

23 aprile 2026 a

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Due treni si sono scontrati in Danimarca, tra Hillerød e Kagerup, a circa 40km a nord da Copenaghen. In una nota diffusa da Polizia locale si parla di "incidente grave" avvenuto alle 6.30 del mattino di oggi 23 aprile. Il portavoce dei servizi di emergenza Tim Simonsen ha fatto sapere che "tutti i passeggeri sono stati evacuati" e al momento il numero totale di feriti è salito a 17 con quattro in "condizioni gravi". Alcune persone sono state trasportate in elicottero all'ospedale Rigshopitalet.

"Molti abitanti, lavoratori e studenti usano la linea ferroviaria interessata - ha detto il sindaco del comune di Gribskov, dov'è avvenuto il fatto - I servizi di soccorso lavorano senza sosta e noi cerchiamo, a livello centrale, di ricostruire con chiarezza cosa sia accaduto e di verificare che tutti abbiano l'assistenza di cui hanno bisogno".

In Danimarca, dove sono rari gli incidenti ferroviari, nel 2019 uno scontro con il coinvolgimento di un treno passeggeri ha provocato otto morti e 16 feriti. Nell'agosto dello scorso anno una persona è morta a causa dello scontro tra un treno e un mezzo agricolo. La sindaca Trine Egetved si dice comunque "profondamente scossa"