MeteoGiuliacci: "Fenomeni estremi". Quando arriva il peggioramento

Foto: LaPresse

23 aprile 2026 a

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Weekend di bel tempo grazie all’alta pressione, con sole e temperature sopra la media. Questa fase sarà però breve: già dalla prossima settimana torneranno piogge e possibili fenomeni intensi come grandine e vento.

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