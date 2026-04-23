MeteoGiuliacci: "Fenomeni estremi". Quando arriva il peggioramento
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Weekend di bel tempo grazie all’alta pressione, con sole e temperature sopra la media. Questa fase sarà però breve: già dalla prossima settimana torneranno piogge e possibili fenomeni intensi come grandine e vento.
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Secondo il sito meteogiuliacci.it lunedì 27 aprile ancora stabile ma con nuvolosità in aumento al Nord. Martedì 28 una perturbazione dal Nord-Est Europa porterà temporali anche forti, soprattutto su Alpi, Prealpi e pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Da mercoledì 29 il peggioramento si estenderà al centro e alla Sardegna. E la situazione resterà incerta.