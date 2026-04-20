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MeteoGiuliacci: "Temperature in calo". Quando arriva il caldo

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Foto: LaPresse
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Inizio settimana instabile: una perturbazione sull’Adriatico porta piogge, temporali e un calo delle temperature fino a mercoledì 22 aprile, soprattutto al Centro-Nord e sul versante adriatico (più stabile solo l’estremo Sud).

 

 

 

Secondo il sito meteogiuliacci.it Da giovedì la perturbazione si allontana e, da venerdì 24, torna l’alta pressione: tempo soleggiato e stabile per il resto della settimana, weekend del 25 aprile compreso, con temperature in rialzo sopra la media. In sintesi: prima fresco e temporali, poi sole e caldo fuori stagione.

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