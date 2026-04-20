MeteoGiuliacci: "Temperature in calo". Quando arriva il caldo

Foto: LaPresse

20 aprile 2026 a

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Inizio settimana instabile: una perturbazione sull’Adriatico porta piogge, temporali e un calo delle temperature fino a mercoledì 22 aprile, soprattutto al Centro-Nord e sul versante adriatico (più stabile solo l’estremo Sud).

Giuliacci, quando cambia tutto: "Pioggia e instabilità". Ma il 25 aprile...