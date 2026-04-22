Meteo Giuliacci, bomba di primavera: "Sole e 25 gradi". Ecco dove e quando

22 aprile 2026 a

a

a

Ma cosa succede sul fronte del meteo? Che direzione prenderà? Se anche mercoledì 22 aprile l’instabilità resta protagonista dopo l'incursione di domenica in molte regioni, il tempo incerto "ha le ore contate", spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci . Nella seconda metà della settimana e nel weekend, infatti, "ritornerà ad affermarsi l’alta pressione" che terrà lontane piogge e maltempo.

Il sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci con l'analisi di Elena Rava spiega che l'instabilità di questi giorni è l'effetto di correnti che arrivano dall'Europa nord-orientale ma questi movimenti sono destinati ad attenuarsi. "Dalla giornata di giovedì 23 aprile avremo novità importanti che continueranno anche nel fine settimana", si legge nelle previsioni. In altre parole sole e temperature in rialzo grazie a un'estensione decisa dell'alta pressione.

"Temperature in calo". MeteoGiuliacci: quando arriva il caldo

Ma quanto caldo farà, sempre in relazione al periodo? Le temperature massime arriveranno a ridosso dei "25°C in città come Torino, Milano e Bologna". Via libera a un clima estivo più duraturo? Non proprio, perché la prossima settimana potrebbe vedere un indebolimento dell'alta pressione.