Cinque minuti, lo Stato maggiore della Marina: "Pianificato invio di 4 navi a Hormuz"

22 aprile 2026 a

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In diretta a Cinque Minuti, trasmissione di approfondimento condotta dal giornalista Bruno Vespa su Rai 1, il capo di Stato maggiore della Marina militare, Giuseppe Berutti Bergotto, ha fatto luce sull'entità della partecipazione italiana nella possibile missione dei Volenterosi a Hormuz. "La pianificazione prudenziale prevede un gruppo basato su due cacciamine con un'unità di scorta e un'unità logistica. In tutto sarebbero quattro navi" ha spiegato l'ammiraglio, sottolineando poi che l'Italia sia il paese di riferimento nel campo dello sminamento. "Noi siamo il Paese di riferimento nel campo dello sminamento - prosegue - Questo da sempre: noi abbiamo sviluppato questa capacita' fin dopo la seconda guerra mondiale. Abbiamo la tecnologia, abbiamo delle navi che sono costruite negli anni '90 pero' nel corso del periodo sono sempre state ammodernate".

La missione, rassicura l'ammiraglio, si inserirebbe all'interno di una coalizione internazionale: "In Europa ci sono Francia, Inghilterra e un gruppo congiunto tra l'Olanda e il Belgio".