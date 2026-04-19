Attacchi M5s a Il Tempo e a Il Giornale, Angelucci: "Nessuna democrazia può tollerare delegittimazione dei giornali"

19 aprile 2026 a

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Dopo l'ennesimo attacco alla libertà di stampa da parte del Movimento 5 Stelle per le inchieste e gli scoop sull'inchiesta "mafia-appalti" e le ex toghe, arriva la replica dell'editore. "In relazione alle dichiarazioni odierne del Movimento 5 Stelle nei confronti de Il Tempo e de Il Giornale, il Presidente di Editoria Italia, Giampaolo Angelucci, esprime piena solidarietà ai direttori e alle redazioni coinvolte e richiama l’attenzione su un principio essenziale dell’ordinamento democratico: la libertà di stampa, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione, costituisce un presidio irrinunciabile di garanzia, pluralismo e controllo democratico. Il diritto di cronaca e il diritto di critica appartengono al nucleo delle libertà costituzionali e non possono essere compressi, né indirettamente condizionati, attraverso attacchi politici rivolti alle testate e ai loro responsabili editoriali. Il dissenso rispetto a un contenuto giornalistico è sempre legittimo; non lo è la sistematica delegittimazione di chi esercita, in piena autonomia, il compito di informare l’opinione pubblica", si legge nella nota.

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“Preoccupa il crescente ricorso a toni e argomenti che, anziché confrontarsi con il merito delle notizie e delle opinioni pubblicate, mirano a colpire la credibilità stessa delle testate”, dichiara Giampaolo Angelucci. “In uno Stato democratico, il pluralismo dell’informazione non è un ostacolo da rimuovere, ma una garanzia da difendere. La critica è parte del confronto pubblico, la delegittimazione della stampa rappresenta invece un grave arretramento sul terreno della cultura istituzionale. Quando il giornalismo viene trasformato in un bersaglio politico, non viene colpita soltanto una testata, viene messo in discussione un principio cardine della democrazia liberale”.