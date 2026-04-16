Napoli, colpo in banca con ostaggi: sono tutti vivi. Ipotesi fuga dei rapinatori

16 aprile 2026 a

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Sono state liberate dai carabinieri le 25 persone prese in ostaggio nella tarda mattinata di oggi 16 aprile nel corso di una rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D'oro, a Napoli. Solo dopo un'ora e un quarto i Vigili del Fuoco sono riusciti ad aprire un varco in una delle vetrate. Mentre i carabinieri stanno effettuando i rilievi sull'auto nera con targa contraffatta, sospettata di essere stata utilizzata dalla banda per sfondare la vetrina, sono arrivate le teste di cuoio del Gruppo intervento speciale di Livorno per la bonifica all'interno della filiale. Prende sempre più corpo l'ipotesi della fuga dei malviventi attraverso la rete fognaria dove nella notte avevano praticato un foro sul pavimento.

Il colpo è partito circa verso le 12:00, dopo l'arrivo a bordo di una macchina Alfa Romeo. La banda si è presentata con delle maschere ritraenti attori americani famosi. Nel corso delle operazioni, mentre all'interno della struttura entravano ambulanze per via dei malori accusati da qualche ostaggio, sono arrivati anche il generale di brigata Biagio Storniolo, il procuratore Nicola Gratteri e il prefetto di Napoli Michele di Bari che ha espresso apprezzamento per i Vigili del Fuoco e per la "elevata professionalità, il coraggio e il senso dello Stato dimostrati dall’Arma dei Carabinieri". Continueranno adesso le indagini per fare luce sull'intera questione.