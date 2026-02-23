Niscemi, applausi per Mattarella: "Le condizioni sono difficili ma il sostegno dello Stato c'è"

Foto: Ansa

Angela Bruni 23 febbraio 2026

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita a Niscemi, il paese in provincia di Caltanisetta, colpito nelle scorse settimana dalla frana che ha fatto crollare diverse abitazioni e provocato l'evacuazione della popolazione residente dalla zona a rischio. All'arrivo nella piazza del piccolo comune siciliano, un lungo applauso ha accolto il Capo dello Stato. Mattarella ha salutato e si è soffermato ad ascoltare anche la gente che lo aspettava. Centinaia sono gli sfollati. Con indosso un caschetto di protezione, accompagnato dal sindaco Massimiliano Conti, dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e dai vigili del fuoco, Mattarella sta svolgend un sopralluogo nella cosiddetta 'zona rossa' interdetta ai residenti per motivi di sicurezza. Case, negozi e officine vicino al fronte della frana sono infatti a rischio crollo e per chi li viveva non c'è la possibilità di tornare, tanto che il governo ha stanziato fondi per aiutare gli sfollati a trovare un nuovo alloggio. "È difficile in queste condizioni, lo capisco. Qui c'erano gli affetti, c'era la vostra vita. Lo capisco bene. Per questo sono venuto qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto", ha detto il Presidente della Repubblica ai cittadini che hanno perso la casa.