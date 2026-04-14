Trump: "Scioccato da Meloni". E attacca di nuovo il Papa

14 aprile 2026 a

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Dopo le dure parole usate contro Papa Leone XIV, il presidente degli Stati Uniti è tornato oggi all'attacco. Stavolta nel mirino c'è la premier Giorgia Meloni, che ieri aveva definito "inaccettabili" le parole contro il capo della Chiesa. "È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità - ha detto Trump in un'intervista telefonica al Corriere della Sera - A voi piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo". Il tycoon ha poi aggiunto: "l'Italia non vuole essere coinvolta, anche se ottiene il suo petrolio da là. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei".

Dal presidente Usa niente marcia indietro nemmeno sul Papa: "Non capisce e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese". Parole che hanno alzato un polverone a livello internazionale, allontanando sempre più gli Usa dall'Europa.