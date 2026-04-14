Meloni, solidarietà della maggioranza dopo l'attacco di Trump. Tajani: "Uniti, ma ci vuole rispetto"

14 aprile 2026 a

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Poco dopo le parole rivolte dal presidente Usa contro la premier Meloni, in Italia la politica si è trasversalmente mossa a sostegno di Palazzo Chigi. Mentre la Sinistra spinge però per proseguire lo smantellamento della linea politica finora adottata, la Destra fa scudo attorno alla presidente senza però lasciar intendere di voler allentare l'alleanza di oltremare.

Da Fratelli di Italia, i capigruppo alla Camera e Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, hanno detto: "Italia e Stati Uniti sono Nazioni amiche e alleate da lungo tempo, a prescindere da chi governa. Dispiace che ultimamente scelte dell'amministrazione americana non appaiano in linea con la visione degli Stati europei, Italia compresa. Ma il dovere degli amici e dire con trasparenza quando non si e d'accordo, non assecondare ciò che si reputa sbagliato. E quanto ha sempre fatto Giorgia Meloni in Europa come con gli Stati Uniti e con gli altri partner, con la chiarezza e la sincerità che hanno restituito alla nostra Nazione credibilità e prestigio a livello internazionale. Un comportamento coraggioso, sempre volto a difendere l'interesse nazionale".

Gli fa eco anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Siamo abituati a dire ciò che pensiamo perché questo fanno le persone serie. Fino a oggi il presidente Trump considerava Giorgia Meloni una persona coraggiosa. Non si sbagliava perché è una donna che non rinuncia mai a dire ciò che pensa".

La Farnesina ha sottolineato infatti che "il presidente del Consiglio con il Governo difendono e difenderanno sempre e soltanto l'interesse dell'Italia, ribadendo però di restare sinceri sostenitori dell'unità dell'Occidente e solidi alleati degli Stati Uniti". Un'alleanza che, avverte Tajani, si costruisce "con lealtà, rispetto e franchezza reciproci".