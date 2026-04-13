Puglia, duplice tragedia per il forte vento. Morti una 12enne e un operaio

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Angela Bruni 13 aprile 2026 a

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Due morti e un ricoverato in codice rosso: è questo il tragico bilancio, ad ora, del forte vento che sta soffiando su parte della Puglia. Una ragazzina di 12 anni, a Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani), è morta mentre camminava per strada all'uscita da scuola dopo essere stata colpita da un albero di grosse dimensioni caduto. La tragedia è avvenuta intorno alle 14,30 in via Calace. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Bat. La vittima, Alicia Amoruso, è stata travolta dall'albero riportando un politrauma da schiacciamento. Soccorsa dal personale del 118, è deceduta in pronto soccorso.

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A Taranto un operaio 38enne è morto mentre effettuava lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione all'esterno del cimitero comunale San Brunone. A Margherita di Savoia (Bat) un operaio di circa sessant'anni, al lavoro all'interno di un'azienda agricola, sarebbe stato travolto e ferito da alcuni cassoni che sarebbero precipitati da un'altezza di circa cinque metri per il forte vento. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia in codice rosso.