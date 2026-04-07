Meteo, anticiclone padrone con sole e cieli sereni, ma nel weekend arriva l'instabilità

Foto: Ansa

Pina Sereni 07 aprile 2026 a

a

a

Condizioni meteo che saranno stabili nella giornata di oggi su tutta l'Italia con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche addensamento basso su coste di Liguria, Lazio e Campania. Nei prossimi giorni non ci saranno variazioni di rilievo con l'anticiclone che dominerà ancora tra Mediterraneo ed Europa. Tempo stabile e temperature di qualche grado sopra media, specie sulle regioni settentrionali. Anomalie positive ancora maggiori oltralpe con valori anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie. Sul finire della settimana gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano una discesa di aria più fredda verso i Balcani che potrebbe sfiorare l'Italia portando qualche nota d'instabilità sulle regioni del Sud. Con l'arrivo del weekend poi alcuni modelli mostrano anche una circolazione depressionaria da ovest con possibile maltempo per il Mediterraneo, da confermare.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 7 aprile

Al Nord condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli per lo più sereni, locali addensamenti a tratti anche compatti solo sulla Liguria. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al Centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità anche bassa lungo le coste tirreniche, ampie schiarite altrove. Al Sud e sulle Isole locali addensamenti bassi al mattino sulla Campania ma con tempo stabile, cieli per lo più sereni altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime stabili o in lieve rialzo specie al Sud.

Il killer dei fornai è fuggito di nuovo: secondo tentativo di fuga in sei mesi. Parte la caccia

Per domani al Nord tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche addensamento sulle coste. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle Alpi occidentali con locali acquazzoni, invariato altrove. Al Centro giornata all'insegna del bel tempo con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo della nuvolosità bassa sulle coste e qualche addensamento in Appennino nelle ore pomeridiane. Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con sole prevalente, al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con locali piovaschi, in serata ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola, salvo un lieve rialzo all'estremo Sud e Sicilia.