Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 7 aprile: tutti i segni

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Branko 07 aprile 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata martedì 7 aprile 2026.

Ariete

Luna in Sagittario vorrebbe vedervi in viaggio, se questo non è possibile allora potete organizzare una immediata partenza verso un nuovo lavoro, una nuova casa, una nuova città, verso una nuova vita. Azione energica nel lavoro, nell'attività in genere, porta risultati anche nelle finanze, però non mancano nuove uscite per esigenze domestiche e per i figli. L'amore non deve essere solo una sensazione meravigliosa, attraverso le relazioni capirete meglio anche voi stessi.

Toro

Venere prende possesso della vostra vita e del vostro amore, ma il transito è splendido anche per le questioni professionali e finanziarie, tutte le collaborazioni devono essere limpide sin dall'inizio. Il nostro successo più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarci dopo una caduta, vera o immaginaria, voi siete portati a ingigantire anche cose insignificanti. Nel privato ci possono essere situazioni impegnative, ma nel campo pratico non mancano nuovi fermenti: avanti!

Gemelli

C'è un ostacolo sulla strada che porta al successo, per questo i rapporti con gli altri richiedono più disponibilità, cortesia e generosità. Il problema è ancora Mercurio, oggi ancora più infiammato a causa dell'aspetto con Luna in Sagittario provoca problemi digestivi, alle prime vie respiratorie, disturbi ginecologici. Ogni vostra buona azione sarà presto ripagata da Marte, dopo il 9, parola di scout. Marmotte in amore non vi stancate di rosicchiare i rami bagnati dal desiderio.

Cancro

Avete eccessiva fretta. Venere sarà positiva anche per le relazioni professionali e gli incontri d'affari, ma dovete essere calmi quando comunicate con gli altri. Ci vuole sempre attenzione nei rapporti verbali, nelle trattative di lavoro, in affari. Ma le schiarite sono sicure, Giove e anche Mercurio sono con voi. Ricaricatevi però di nuove energie che sarete presto chiamati a usare anche in famiglia. Il coniuge ha bisogno di voi, dichiarate ancora una volta i vostri sentimenti.

Leone

Tutto da sfruttare questo benefico raggio Sole-Luna, che transita da ieri nel vostro punto della fortuna. L'attenzione deve essere concentrata sul lavoro, professione, ma anche sugli importanti doveri sociali che fanno parte della vostra vita e servono al successo. Urano dice che dovete spezzare qualche catena del passato… Il compito di essere più felici si può svolgere, studiate. La vita sembra più facile, i rapporti più armoniosi, i nuovi amori molto intensi.

Vergine

Una carezza in un pugno. Manda schiaffi questa Luna ancora in Sagittario, qualche urgenza nell'ambito privato, familiare, che potrete risolvere nei prossimi giorni, aiutati dalla Luna fortissima in Capricorno, segno del vostro amore e dell'amicizia. Venere è in piena attività anche per le questioni lavorative e affaristiche, siete inoltre protetti da una persona molto importante, per questo possiamo immaginare che nella tela del ragno cadranno gli altri. Salute: tosse, influenza.

Bilancia

Le azioni vengono ponderate oggettivamente, i piani eseguiti minuziosamente. Un nuovo e importante capitolo nel lavoro, guadagni sicuri, ma dovete qualche volta anche voi sopportare l'autorità degli altri, anche se avete un'attività indipendente. Imprenditori: di questi tempi la cosa migliore è fingere una pazienza che certamente voi non avete. Venere è molto positiva, Luna molto ottimista in Sagittario, segno che vi aiuta a sistemare le questioni scritte e qualche parente.

Scorpione

Avete una Luna molto vicina e disponibile anche nei prossimi tre giorni quando sarà in Capricorno, vi aiuta a vedere chiaro nelle vostre carte e nei vostri conti. Solo una vostra indecisione può compromettere l'esito di queste ottime influenze che sono davvero decisive soprattutto se intendete cambiare il corso delle vostre attività, associazioni, imprese ad alto rischio. Iniziate progetti su vasta scala, fate in modo di concludere e firmare il 10 (Luna ultimo quarto).

Sagittario

Non c'è nemmeno bisogno di affannarsi così tanto per provocare novità, i cambiamenti si presentano da soli, in famiglia e nelle attività professionali. Anche l'amore, adesso tremante come un pulcino bagnato, ritroverà tutto il fuoco necessario quando Marte ritorna sexy in Ariete giovedì! Fortunato il transito della Luna nel segno e il Sole-Ariete, per le questioni familiari e le proprietà, nel quale si inseriscono anche Saturno e Plutone. Amori incredibili, però dovete rendervi conto che siete una preda facile.

Capricorno

Confermiamo che il periodo può essere instabile, irrequieto, nervoso. Venere vicina a Urano, nel settore dell'amore e della fortuna, porta innanzitutto ottimismo e una visione più serena della situazione professionale e finanziaria. Ma non lanciatevi subito troppo in avanti. Legge. Domani arriva nel segno una importante Luna calante, diventerà ultimo quarto, fase che pretende decisioni irremovibili. Non formalizzatevi, se siete alla conquista di qualcuno… È già in attesa!

Acquario

Ritorna gentilissima la Luna-Sagittario, questa posizione è quella che vi piace di più, perché tra i vostri due segni c'è un grande feeling, amoroso senz'altro, ma ancora di più sotto il profilo professionale e nell'arte della fabbricazione del denaro. Adesso che avete Venere instabile che richiede pazienza e presenza in famiglia, specie nei confronti di una persona anziana, vi avvicinerete ancora di più. Se non siete ancora sposati, vi sposerete per allegria con il Sagittario.

Pesci

Regalatevi ancora un po' di relax, prima di buttarvi nelle imprese che richiedono anche notevole energia fisica, quella che non potete avere oggi, causa Luna in Sagittario. Siete esposti anche voi ai malanni di stagione, curate anche un semplice raffreddore. Parenti esigenti e insistenti, tensioni superabili invece con colleghi e collaboratori, questione di qualche ora. Notevoli uscite finanziarie per le esigenze familiari, i figli e il vostro amore. Però avete un bel nido!