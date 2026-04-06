Roma, Pasqua in sicurezza fra controlli e arresti

06 aprile 2026 a

a

a

Sono giorni di festa, ma nella Capitale continuano senza sosta le attività dei Carabinieri in contrasto alla microcriminalità urbana fra borseggi e furti con destrezza. Nelle ultime 48 ore, infatti, un'ampia operazione di controllo che ha interessato il centro storico, il rione Monti e l'area della Stazione Termini - effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - ha portato all'arresto di 13 persone e alla denuncia a piede libero di altre 6.

Le operazioni, intensificate in vista dell'afflusso turistico, hanno permesso di sventare numerosi reati. In Lungotevere in Sassia, i Carabinieri hanno arrestato un 38enne egiziano, gà noto alle forze dell'ordine, sorpreso subito dopo aver sottratto lo smartphone dalla borsa di un'anziana paziente presso l'ospedale Santo Spirito. In Largo Agnesi, invece, sono stati arrestati tre cittadini algerini che avevano appena rubato le borse a due turiste inglesi dall'interno della loro auto.

A bordo dei mezzi pubblici, due distinti interventi hanno portato al fermo di un 47enne romeno, pizzicato sul tram linea 19 a derubare un giovane, e poi di una coppia (un cubano e una peruviana) a bordo del bus linea 23 in via Arenula, beccati a prendere il portafoglio di una turista. In tutti i casi, la refurtiva è stata recuperata e restituita integralmente alle vittime.

I controlli hanno interessato anche l'area di Stazione Termini, dove le manette sono scattate per un 27enne senegalese trovato in possesso di dosi di cocaina ed ecstasy. Il bilancio delle attività nella zona registra anche 6 denunce per reati che vanno dallo spaccio di crack alla resistenza a Pubblico Ufficiale, fino al possesso di armi da taglio.

Complessivamente sono state identificate 342 persone e controllati 107 veicoli Le attività di prevenzione dei Carabinieri continueranno quotidianamente per garantire la sicurezza di residenti e turisti nella Capitale.