Meteo, è arrivato il caldo. Ma poi si cambia di nuovo: ecco quando

06 aprile 2026 a

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Clima stabile e temperature calde in Italia per l'anticiclone africano, che però resisterà solo qualche giorno. Intanto, la bolla di calore che riscalda la penisola sta portando condizioni di stabilità che raramente si riscontrano durante la prima decade di aprile. Per la giornata di oggi, lunedì 6 aprile di Pasquetta, le temperature continueranno a registrare valori molto alti: si prevedono punte di 26-27°C nelle zone dell'entroterra, soprattutto al Centro-Nord. È un clima da fine maggio o inizio giugno, con valori che si attestano abbondantemente sopra le medie del periodo, rendendo queste festività tra le più calde degli ultimi decenni sottolinea iLMeteo.it.

In questo quadro, l'unica eccezione è rappresentata dalla Liguria. Qui il richiamo di correnti umide da sud, scivolando sulla superficie del mare ancora fredda, genera la tipica 'maccaja', una copertura di nubi basse e stratificate che rende il clima più uggioso e fresco lungo la fascia costiera. Si tratta di un fenomeno classico di queste configurazioni anticicloniche primaverili, dove l'umidità resta intrappolata nei bassi strati creando un contrasto netto con il sole pieno che splende a pochi chilometri nell'entroterra.

Ma quanto durerà il bel tempo? Per chi spera che questa tregua dal maltempo duri all'infinito, le notizie restano ottime nel breve termine. L'anticiclone non sembra intenzionato a cedere terreno facilmente, blindando l'Italia almeno fino a giovedì 8 aprile o al massimo a venerdì 9. Una prima, possibile variazione dello scacchiere meteorologico potrebbe affacciarsi solo intorno a sabato 10 aprile, ma si tratta di una tendenza ancora lontana che necessita di ulteriori conferme nei prossimi giorni.