Roma, controlli extra della Polizia: "Duemila agenti, lotta all'abusivismo"

04 aprile 2026 a

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In occasione delle festività pasquali sono stati incrementati i controlli di sicurezza nella Capitale, dove la Polizia ha attivato un piano straordinario di pattugliamento del territorio con l'impiego di oltre 2.000 agenti. L'azione, coordinata dal Comando Generale, sta interessando soprattutto le aree di maggiore affluenza turistica. Da zona Colosseo a Fori Imperiali, passando per Trastevere, stazione Termini e Vaticano, finora sono centinaia gli interventi effettuati per il contrasto all’abusivismo commerciale che ha portato al sequestro di 15mila articoli venduti illegalmente su strada. A questi si aggiunge l'adozione di più di 20 ordini di allontanamento.

Nella merce sequestrata c'è bigiotteria, accessori per telefonia, ombrelli e impermeabili, borse, portafogli, cinture e capi di abbigliamento contraffatti. Sottoposti a sequestro anche decine di chili di alimenti e bevande venduti senza autorizzazione, in violazione delle norme igienico-sanitarie e a rischio per la salute pubblica.

Parallelamente, sono state rafforzate le verifiche sulla sicurezza stradale, con posti di controllo attivi anche nelle ore notturne. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dei comportamenti di guida pericolosi, tra cui eccesso di velocità e guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Nelle ultime due notti sono state ritirate circa dieci patenti. I servizi di vigilanza proseguiranno anche nelle prossime ore, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e il rispetto della legalità sull'intero territorio cittadino.