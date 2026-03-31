Vigevano, Massimo Lovati candidato sindaco con Rizzo

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31 marzo 2026 a

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Massimo Lovati si candida a sindaco di Vigevano: l'ex avvocato di Andrea Sempio, ultimo indagato per il delitto di Garlasco, correrà alle prossime elezioni amministrative per Democrazia Sovrana Popolare, il partito di Marco Rizzo. È questo l'ultimo e inaspettato colpo di scena legato alla campagna elettorale di Vigevano: l'annuncio è stato dato in diretta nella trasmissione Mediaset Mattino Cinque, da Fabrizio Gallo, legale di Lovati.

Guai per Lovati: "A processo". Di cosa è accusato l'ex legale di Sempio

Nelle prossime settimane è prevista la presentazione ufficiale della candidatura di Massimo Lovati. "Siamo felici di avere con noi un uomo giusto, perseguitato e minacciato anche per opera di forze che non hanno a cuore la ricerca della verità ma la conservazione del potere. Il suo spirito combattivo e la sua onestà sono virtù indispensabili per l'impegno politico a cui ha deciso di dedicarsi dopo aver dedicato la sua vita alla giustizia" ha affermato Rizzo.