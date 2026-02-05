Lovati a processo. "Quello che sa può cambiare il caso Garlasco"

Foto: Ansa

Non è più l'avvocato di Andrea Sempio ma per Massimo Lovati il caso di Garlasco non è chiuso. La Procura di Milano ha notificato un decreto di citazione diretta a giudizio dell'ex legale di Andrea Sempio, con l'accusa di diffamazione aggravata ai danni degli ex difensori di Alberto Stasi, gli avvocati Fabio ed Enrico Giarda.

Nel capo d'imputazione firmato dal pm Fabio De Pasquale, vengono riportate come "gravemente diffamatorie" le parole pronunciate da Lovati a diversi media il 13 marzo 2025 davanti alla caserma Montebello dei carabinieri: "L'indagine condotta nel 2017 è stata il risultato di una macchinazione orchestrata dalla difesa dello Studio Giarda", e poi "l'istruttoria del 2017 è stata frutto di una manipolazione organizzata dagli investigatori dello Studio degli avvocati difensori di Stasi, i quali hanno clandestinamente prelevato il dna al mio assistito Andrea Sempio". Lovati dovrà dunque presentarsi davanti al giudice del pre dibattimento, una sorta di udienza filtro per i reati a citazione diretta.

Lovati, "se verrà sentito" in aula a Milano "svelerà tante cose sull'omicidio di Garlasco, cioè spiegherà il perché lo studio Giarda ha messo in atto la macchinazione e questo inciderà anche sul processo di Garlasco", afferma all'Adnkronos l'avvocato Fabrizio Gallo. Lovati era stato al centro anche di forti polemiche per le sue affermazioni rese a Fabrizio Corona, che aveva mandato tutto online nel suo programma sul web Falsissimo, poi bloccato per la vicenda che riguarda Mediaset e Alfonso Signorini.