Ora legale 2026: quando cambia l'ora, come aggiornare gli orologi e il dibattito sull'abolizione

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Luigi Frasca 27 marzo 2026 a

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L'ora legale è il sistema attraverso il quale, durante i mesi primaverili ed estivi, le lancette degli orologi vengono spostate in avanti di un'ora rispetto all'ora solare, che rappresenta il tempo "astronomico" naturale di un determinato meridiano. In Italia, il Paese adotta l'ora legale nell'ambito del fuso orario dell'Europa Centrale (CET, UTC+1 in inverno) passando temporaneamente a CEST (UTC+2) nel periodo estivo.

L'obiettivo principale dell'ora legale è sfruttare al meglio le ore di luce naturale nelle stagioni in cui il sole tramonta più tardi. Spostando le lancette in avanti, si allunga artificialmente la sera luminosa, riducendo la necessità di illuminazione elettrica nelle ore serali e consentendo così un risparmio nei consumi energetici a livello nazionale.

La storia dell'ora legale in Italia affonda le radici nel primo conflitto mondiale: introdotta per la prima volta nel 1916 con motivazioni spiccatamente militari ed economiche, è stata poi abolita, reintrodotta più volte e definitivamente stabilizzata a partire dagli anni Ottanta, in seguito a una direttiva della Comunità Europea che uniformò le date di cambio tra i Paesi membri.

Quando scatta l'ora legale 2026 in Italia

In Italia, il cambio all'ora legale 2026 avverrà nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo 2026. Come previsto dalla normativa vigente, il passaggio avviene sempre nell'ultima domenica di marzo.

Il momento esatto in cui scatta l'ora legale è le ore 2:00 di notte: in quell'istante le lancette degli orologi dovranno essere portate avanti di sessanta minuti, posizionandosi così sulle ore 3:00. Il risultato immediato è che la notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 sarà più corta di un'ora: chi va a letto tardi o ha turni notturni dovrà tenerne conto.

In sintesi: la notte del 28-29 marzo 2026, alle ore 2:00, le lancette saltano alle 3:00. Si "perde" un'ora di sonno.

Il nuovo orario entrerà in vigore per sette mesi consecutivi, fino all'ultima domenica di ottobre, coprendo l'intero periodo primaverile ed estivo, durante il quale le giornate sono più lunghe e la luce solare è disponibile fino a tarda sera.

Come e quando si cambia l'ora: istruzioni pratiche

Il cambio di orario del 28-29 marzo 2026 è un'operazione semplice ma che coinvolge una vasta gamma di dispositivi, dai più tecnologici ai più tradizionali. Ecco tutto quello che devi sapere.

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026

Ore 2:00 → si spostano le lancette alle ore 3:00

Si guadagna luce la sera: il sole tramonta un'ora più tardi

Si perde un'ora di sonno

Cosa fare prima di andare a dormire il sabato 28 marzo

Se possiedi orologi analogici da parete o da polso, sveglie tradizionali o qualsiasi dispositivo che non si sincronizza automaticamente con internet, ti basterà spostare manualmente le lancette in avanti di un'ora prima di andare a letto. In questo modo al mattino troverai già l'orario corretto.

Il giorno dopo: domenica 29 marzo 2026

La mattina di domenica 29 marzo sarà buia un po' più a lungo rispetto alla settimana precedente. Il sole sorgerà circa un'ora dopo rispetto all'ora solare. Tuttavia, già dal pomeriggio, si apprezzerà la vera comodità dell'ora legale: la luce naturale si protrarrà fino a sera inoltrata, favorendo attività all'aperto, sport e tempo libero.

Quali dispositivi si aggiornano da soli e quali no

Una delle domande più frequenti in occasione del cambio dell'ora è: quali orologi devo cambiare manualmente? La risposta dipende dal tipo di dispositivo.

Dispositivi con aggiornamento automatico (non richiedono intervento)

Tutti i dispositivi connessi a internet o a una rete GPS si aggiornano autonomamente, senza alcuna necessità di intervento da parte dell'utente:

Smartphone (iPhone, Android): si aggiornano automaticamente durante la notte grazie alla sincronizzazione con i server di rete.

Tablet e computer (laptop, desktop, Mac, PC Windows): stessa procedura automatica.

Smartwatch (Apple Watch, Galaxy Watch, ecc.): si sincronizzano con lo smartphone a cui sono abbinati.

Smart TV e dispositivi streaming connessi a internet.

Router e modem con orologio interno sincronizzato.

Decoder satellitari e digitali terrestri di ultima generazione.

Dispositivi che richiedono aggiornamento manuale

Al contrario, tutti i dispositivi privi di connessione internet o di segnale radio devono essere regolati a mano:

Orologi da parete analogici: spostare la lancetta delle ore in avanti di un'ora.

Orologi da polso meccanici o al quarzo: regolare manualmente dal corona.

Sveglie tradizionali (non connesse).

Display degli elettrodomestici: forno, microonde, lavastoviglie, lavatrice — spesso richiedono una regolazione manuale tramite i pulsanti del pannello.

Orologi del cruscotto dell'automobile: soprattutto sui modelli più datati o su quelli privi di sistema di navigazione connesso. Sui veicoli moderni con GPS integrato l'aggiornamento avviene in automatico.

Radiosveglie senza sincronizzazione DCF77 (il segnale radio che sincronizza automaticamente gli orologi in Europa).

Consiglio pratico

Il modo più semplice per non dimenticare nulla è fare un giro per casa il sabato sera e aggiornare tutti gli orologi analogici e i display degli elettrodomestici prima di andare a dormire. In questo modo non correrai il rischio di svegliarti in ritardo la domenica mattina.

Effetti del cambio di orario sulla salute e sul sonno

Il passaggio all'ora legale non è un semplice cambio di numeri sul quadrante: ha effetti reali sul nostro organismo, poiché altera — seppur temporaneamente — i ritmi circadiani, ossia il ciclo biologico interno che regola sonno, veglia, fame e umore.

Perché il cambio all'ora legale è più difficile di quello all'ora solare

In primavera, con il passaggio all'ora legale, si "perdono" sessanta minuti di sonno. L'orologio biologico impiega da tre a sette giorni per adattarsi completamente al nuovo ritmo. Durante questo periodo di assestamento possono manifestarsi:

Sonnolenza diurna e difficoltà di concentrazione

Irritabilità e cali di umore

Alterazioni dell'appetito e della digestione

Riduzione delle performance cognitive e fisiche

In soggetti predisposti, un aumento temporaneo del rischio cardiovascolare (studi epidemiologici hanno evidenziato un lieve incremento di eventi cardiaci nei giorni successivi al cambio di orario)

Chi è più vulnerabile

I bambini in età scolare e i neonati, gli anziani, le persone con disturbi del sonno preesistenti (insonnia, apnea notturna) e i lavoratori con turni notturni sono le categorie che risentono maggiormente dello spostamento dell'ora.

Consigli per adattarsi più facilmente al cambio di orario

Anticipa progressivamente: nei due o tre giorni precedenti il cambio, vai a dormire 15-20 minuti prima ogni sera.

Mantieni abitudini regolari: svegliarti sempre alla stessa ora aiuta a stabilizzare il ritmo circadiano.

Esposizione alla luce mattutina: la luce naturale è il segnale più potente per sincronizzare l'orologio biologico. Apri le persiane appena ti svegli.

Evita la caffeina nel pomeriggio e sera nei giorni successivi al cambio.

Limita i pisolini: se senti la necessità di riposare, limitati a 20 minuti di nap e non oltre le 15:00.

Risparmio energetico: i dati di Terna 2004–2025

Uno degli argomenti più solidi a favore dell'ora legale è il risparmio energetico che essa consente. I dati raccolti da Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale italiana, documentano con precisione l'impatto dell'ora legale sui consumi di elettricità nel corso degli anni.

I numeri del risparmio energetico in Italia (2004–2025)

Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2025, l'adozione dell'ora legale ha permesso all'Italia di risparmiare complessivamente oltre 12 miliardi di kilowattora (kWh) di energia elettrica. Si tratta di una quantità enorme: per dare un'idea della scala, 12 miliardi di kWh corrispondono al fabbisogno annuale di elettricità di una città di diversi milioni di abitanti.

Questo risparmio di energia si è tradotto, in termini economici, in un beneficio per le tasche degli italiani pari a circa 2,3 miliardi di euro nel ventennio considerato. Una cifra che equivale, in media, a circa 110 milioni di euro di risparmio all'anno.

Come si genera il risparmio

Il meccanismo è intuitivo: spostando in avanti le lancette di un'ora, si allunga artificialmente il pomeriggio e la sera luminosa. In questo modo, nelle ore serali — quelle con il maggiore consumo domestico di illuminazione — non è ancora necessario accendere le luci, perché la luce naturale è ancora sufficiente. Il picco di consumo serale si sposta di conseguenza, consentendo una riduzione netta del fabbisogno di energia elettrica.

Il risparmio per ogni singola giornata di ora legale

Terna stima che ogni singolo giorno di ora legale consenta un risparmio di circa 500.000 kWh di energia elettrica rispetto a quanto si consumerebbe con l'ora solare. Moltiplicato per i circa 210 giorni di ora legale all'anno, il risparmio annuo si attesta mediamente intorno ai 100–110 milioni di kWh.

Ora legale e riduzione delle emissioni di CO2

Oltre al risparmio economico, l'adozione dell'ora legale produce benefici concreti anche sul piano ambientale. La minore produzione di energia elettrica si traduce direttamente in una riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera.

Le stime della SIMA

La Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) ha quantificato l'impatto ambientale dell'ora legale in Italia. Secondo le loro elaborazioni, l'estensione dell'orario estivo comporta ogni anno una riduzione delle emissioni di CO2 compresa tra le 160.000 e le 200.000 tonnellate.

Per contestualizzare questa cifra: si tratta di un abbattimento di emissioni paragonabile a quello che verrebbe garantito dalla piantumazione di milioni di alberi. In un'epoca in cui la lotta ai cambiamenti climatici richiede interventi su tutti i fronti, il contributo dell'ora legale risulta tutt'altro che trascurabile.

Ora legale permanente: un vantaggio ancora maggiore

Se l'ora legale venisse resa permanente durante tutto l'anno — ossia se anche nei mesi invernali si mantenesse l'orario avanzato — il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni potrebbero aumentare sensibilmente. Questo è uno degli argomenti principali portati avanti dai sostenitori dell'abolizione del cambio semestrale.

Il dibattito sull'ora legale permanente in Italia

Da anni in Italia — come nel resto d'Europa — si discute dell'opportunità di eliminare il cambio semestrale dell'ora e adottare un orario unico per tutto l'anno. Il dibattito si articola principalmente attorno a due opzioni: mantenere l'ora solare permanente (UTC+1) oppure adottare l'ora legale permanente (UTC+2) per tutto l'anno.

I favorevoli all'ora legale permanente

I sostenitori dell'ora legale permanente portano avanti argomenti di natura energetica, economica e sociale:

Risparmio energetico costante durante tutto l'anno, non solo nei mesi estivi.

Riduzione delle emissioni di CO2 anche nel periodo invernale.

Benefici per il turismo e il commercio: serate luminose più lunghe favorirebbero le attività ricreative, la ristorazione e il commercio al dettaglio durante tutto l'anno.

Eliminazione degli effetti negativi del cambio di orario sulla salute, evitando il trauma biologico del passaggio stagionale.

Uniformità con i Paesi del Nord Europa che già adottano de facto un orario avanzato.

I contrari all'ora legale permanente

Dall'altro lato, i critici dell'ora legale permanente sottolineano:

Mattine buie in inverno: nelle regioni più settentrionali o occidentali d'Italia, adottare l'ora legale permanente significherebbe avere l'alba alle 9:00 o oltre nei mesi di dicembre e gennaio, con pesanti ripercussioni su chi deve recarsi a scuola o al lavoro di mattina presto.

Rischi per la sicurezza stradale: la minore luminosità mattutina nelle ore di punta del traffico potrebbe aumentare il rischio di incidenti.

Impatto sulla salute: alcuni cronobiologi e medici ritengono che l'ora legale permanente, essendo meno allineata al ciclo solare naturale, potrebbe avere effetti negativi sul benessere fisico e psicologico nel lungo periodo.

Coordinamento internazionale: un cambiamento unilaterale dell'Italia potrebbe creare problemi di sincronizzazione con i Paesi partner.

La posizione dell'ora solare permanente

Una terza opzione — quella di adottare l'ora solare permanente tutto l'anno, rinunciando completamente all'ora legale — è invece sostenuta principalmente da medici e cronobiologi, che ritengono l'ora solare più allineata ai ritmi naturali dell'organismo umano. Tuttavia, questa opzione comporterebbe la perdita di tutti i benefici energetici e ambientali dell'ora legale.

L'indagine della Camera dei Deputati 2026

A livello istituzionale, il tema dell'ora legale permanente è entrato ufficialmente nell'agenda politica italiana. La X Commissione della Camera dei Deputati (Attività produttive, Commercio e Turismo) ha formalmente approvato l'avvio di un'indagine conoscitiva per valutare la fattibilità e l'opportunità di introdurre l'ora legale permanente sul territorio nazionale.

Come è nata l'iniziativa

L'impulso per questa indagine è arrivato dalla convergenza di più soggetti: la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), l'associazione Consumerismo No Profit e il deputato Andrea Barabotti (Lega), che aveva presentato la proposta formale già nel novembre precedente.

Cosa prevede il documento approvato

Il documento approvato dalla Commissione stabilisce che l'indagine dovrà:

Coinvolgere enti di ricerca e organismi economici per fornire un quadro oggettivo e aggiornato.

Valutare gli effetti socio-economici dell'eventuale ora legale permanente.

Analizzare le ricadute sul sistema produttivo, sull'agricoltura, sul turismo e sul commercio.

Esaminare la fattibilità di una fase sperimentale con proroga dell'ora legale.

Tenere conto, secondo quanto specificato nel testo, della "sostenibilità energetica e della competitività economica".

Il calendario dell'indagine

Il prossimo passo istituzionale è l'avvio delle audizioni. Entro il 30 giugno 2026, termine fissato per la conclusione dell'indagine, verranno ascoltati:

Rappresentanti istituzionali e autorità indipendenti

Organismi europei e internazionali

Associazioni di categoria e dei consumatori

Esperti accademici e ricercatori scientifici

I risultati dell'indagine, con le relative raccomandazioni, verranno poi trasmessi al Parlamento per l'eventuale avvio di un iter legislativo.

La questione europea: perché l'UE è bloccata

Qualsiasi decisione italiana in merito all'ora legale permanente dovrà necessariamente fare i conti con la situazione di stallo a livello comunitario. Il tema dell'abolizione del cambio dell'ora è infatti una questione europea prima ancora che nazionale, e la mancanza di un accordo tra i Paesi membri rende difficile qualsiasi iniziativa unilaterale.

La consultazione pubblica del 2018

Il dibattito a livello europeo si era acceso nel 2018, quando la Commissione Europea aveva lanciato una consultazione pubblica sul tema dell'abolizione del cambio stagionale dell'ora. I risultati furono clamorosi: alla consultazione presero parte 4,6 milioni di cittadini europei — un record per le consultazioni online dell'UE — e ben l'84% di essi si dichiarò favorevole all'eliminazione del cambio d'ora.

La proposta del Parlamento Europeo del 2019

Sulla scia di questo risultato, nel 2019 il Parlamento Europeo approvò una proposta legislativa che prevedeva di demandare ai singoli Stati membri la scelta tra l'adozione dell'ora solare o dell'ora legale come orario permanente. La proposta fissava come data di entrata in vigore il 2021.

Perché il dossier è ancora bloccato

Nonostante il voto del Parlamento Europeo, il dossier è rimasto congelato a causa di una serie di ostacoli:

La pandemia di COVID-19 (2020–2022) ha assorbito l'agenda politica comunitaria, facendo scivolare in secondo piano molti dossier non urgenti, tra cui quello sull'ora legale.

Le divisioni tra i Paesi membri: gli Stati dell'Europa orientale tendono a preferire l'ora solare permanente (più allineata al ciclo solare nelle loro latitudini), mentre quelli occidentali propendono per l'ora legale permanente. Questa divisione ha impedito di raggiungere il consenso necessario in Consiglio.

Il problema del fuso orario "a macchia di leopardo": se ogni Stato legiferasse in totale autonomia senza coordinamento, si creerebbero situazioni paradossali, con Paesi confinanti che potrebbero trovarsi a distanza di ore diversa per gran parte dell'anno, con pesanti conseguenze per il mercato interno, la logistica, i trasporti e le comunicazioni.

Cosa succede se l'Italia decidesse da sola

Se l'Italia introducesse unilateralmente l'ora legale permanente senza un accordo europeo, si troverebbe per sette mesi all'anno sincronizzata con i Paesi che mantengono l'ora legale, e per cinque mesi all'anno con un'ora di vantaggio rispetto ai Paesi che adottano l'ora solare. Questo creerebbe disallineamenti con i principali partner commerciali, complicazioni per i voli internazionali e problemi di coordinamento nei mercati finanziari.

Quando torna l'ora solare 2026

Dopo il passaggio all'ora legale del 29 marzo 2026, l'orario estivo resterà in vigore per circa sette mesi. Il ritorno all'ora solare 2026 è già fissato per l'ultima domenica di ottobre, ovvero nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026.

In quella notte, alle ore 3:00, le lancette dovranno essere spostate indietro di un'ora, tornando così alle ore 2:00. Il risultato sarà una notte più lunga di un'ora: si "guadagna" un'ora di sonno, a differenza di quanto accade in primavera.

Con il ritorno all'ora solare, la luce naturale si sposterà nuovamente verso le ore mattutine, mentre le serate diventeranno più buie precocemente. Questo è generalmente avvertito come un cambiamento più graduale e meno disturbante rispetto al passaggio primaverile, proprio perché il "guadagno" di un'ora di sonno ha effetti biologici più tollerabili rispetto alla "perdita".

Riepilogo dei cambi di orario 2026 in Italia

EventoDataOreSpostamento

Inizio ora legaleDomenica 29 marzo 20262:00 → 3:00Avanti di 1 ora

Fine ora legaleDomenica 25 ottobre 20263:00 → 2:00Indietro di 1 ora

Domande frequenti sull'ora legale 2026 (FAQ)

Quando si cambia l'ora in Italia nel 2026?

In Italia l'ora legale 2026 scatta nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Alle ore 2:00 le lancette vengono spostate in avanti di un'ora, alle ore 3:00.

Si dorme un'ora in più o in meno con il cambio di orario di marzo 2026?

Con il passaggio all'ora legale di marzo 2026 si dorme un'ora in meno: la notte è più breve. Il recupero avviene in ottobre, quando con il ritorno all'ora solare si dorme un'ora in più.

Gli smartphone cambiano l'orario automaticamente con l'ora legale 2026?

Sì. Tutti gli smartphone moderni — sia iOS che Android — si aggiornano automaticamente all'ora legale senza alcun intervento da parte dell'utente, purché abbiano la funzione di aggiornamento automatico dell'orario attivata nelle impostazioni.

Quando finisce l'ora legale 2026?

L'ora legale 2026 termina nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026. Alle ore 3:00 le lancette vengono spostate indietro di un'ora, alle 2:00, segnando il ritorno all'ora solare.

Quanto dura l'ora legale 2026?

L'ora legale 2026 dura circa sette mesi, dal 29 marzo al 25 ottobre 2026.

L'Italia abolirà il cambio dell'ora?

Al momento non è prevista nessuna abolizione a breve termine. La Camera dei Deputati ha avviato un'indagine conoscitiva per valutare la possibilità di introdurre l'ora legale permanente, ma i risultati sono attesi entro il 30 giugno 2026 e qualsiasi eventuale modifica legislativa richiederebbe tempi aggiuntivi. Inoltre, una decisione definitiva dipende anche dal coordinamento a livello europeo.

Quanta energia si risparmia con l'ora legale in Italia?

Secondo i dati di Terna, tra il 2004 e il 2025 l'ora legale ha permesso all'Italia di risparmiare oltre 12 miliardi di kWh di energia elettrica, pari a circa 2,3 miliardi di euro di risparmio economico per i cittadini.

Quali auto aggiornano l'orario automaticamente con l'ora legale?

Le automobili dotate di sistema di navigazione connesso o di infotainment con GPS aggiornano l'orario automaticamente. I modelli più datati o i veicoli senza navigazione integrata richiedono la regolazione manuale del display del cruscotto.

Perché la mattina è più buia con l'ora legale?

Con l'ora legale, l'alba si sposta di un'ora: il sole sorge più tardi rispetto all'ora solare. Questo significa che nelle prime settimane di ora legale, soprattutto nelle mattine di marzo e aprile, si nota una minore luminosità nelle ore mattutine. Il vantaggio si manifesta però la sera, con un tramonto posticipato.

L'ora legale permanente farebbe risparmiare più energia?

Le stime disponibili suggeriscono che l'ora legale permanente consentirebbe un risparmio energetico incrementale rispetto all'attuale regime alternato, poiché i benefici si estenderebbero anche ai mesi autunnali e invernali. Tuttavia, nelle regioni più occidentali e settentrionali, le mattine invernali sarebbero molto buie, il che potrebbe aumentare parzialmente i consumi di illuminazione mattutina, riducendo l'effetto netto del risparmio.