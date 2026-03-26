Fiumicino, arruolato con i russi e condannato per violenza sessuale: arrestato

26 marzo 2026 a

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Sul 52enne Gianni Cenni, pizzaiolo arruolatosi coi russi e catturato a gennaio 2025 dall’esercito ucraino in Donbass, pendeva un ordine carcerazione emesso dalla Procura di Napoli per via di una condanna definitiva emessa nel novembre 2022 per violenza sessuale aggravata. Ieri 26 marzo, al suo arrivo a Fiumicino, è stato arrestato dai Carabinieri con l'ausilio del "Servizio di cooperazione internazionale di Polizia" e dell'Ufficio di Polizia di frontiera aerea di Roma-Fiumicino.

Le attività investigative hanno permesso di ricostruire i suoi movimenti. Dopo un primo rifugio in Finlandia, l'uomo si era diretto in Spagna dove aveva rilevato una pizzeria all'insegna "Via Napoli" a Formentera del Segura. A gennaio 2025, le indagini hanno consentito di localizzarlo in Ucraina, grazie a un video diffuso dall'esercito in cui lui stesso diceva: "Buonasera, sono Giovanni, sono italiano". Passato per il ricovero in un ospedale di Kharkiv, Cenni era poi stato trasferito in una struttura di reclusione per prigionieri di guerra in Ucraina prima di giungere in Italia dove è avvenuto il fermo.