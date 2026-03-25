Bergamo, studente accoltella professoressa nei corridoi della scuola. È grave

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25 marzo 2026 a

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Una professoressa di francese di 57 anni è in condizioni gravi in ospedale dopo essere stata accoltellata davanti all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario, nel Bergamasco. Secondo prime informazioni, l'autore del ferimento, avvenuto alle 7.45 circa, è uno studente di 13 anni. La donna è stata trasportata d'urgenza con elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul caso indagano i carabinieri.

''Quanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l'Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola. Questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani". Lo dichiara Giuseppe Valditara, ministro dell'IStruzione e del Merito. "Misure necessarie da accompagnare a quelle che abbiano già avviato nelle scuole sulla condotta e l'educazione al rispetto e che a breve saranno avviate come quella sulla assistenza psicologica. Oggi a Parigi, porrò la questione presso l'evento di lancio del Report 2026 GEM - Global Education Monitoring dell'Unesco. Chi lavora per il futuro dei nostri figli non deve correre alcun rischio'', ha aggiunto Valditara.