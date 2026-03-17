Lecco, armi, rapina e maltrattamenti: nuovo arresto per Baby Gang

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17 marzo 2026 a

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Un nuovo arresto per Mouhib Zaccaria, nome all'anagrafe di Baby Gang. I carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono il trapper e molte persone a lui vicine. Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna, il 4 marzo scorso, a 2 anni e 8 mesi, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa.

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Il 24enne era stato arrestato, l'11 settembre del 2025, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Lecco. Nel corso di una perquisizione, avevano rinvenuto in una stanza d'albergo a Milano l'arma clandestina.