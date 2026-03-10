3bmeteo: "Piogge e rovesci". Dove arriva il peggio
Nelle prossime ore al Nord le piogge tenderanno ad estendersi dal Nordovest verso Lombardia e ovest dell’Emilia tra il pomeriggio e la sera; sulle Alpi centro-occidentali tornerà anche la neve oltre i 1300-1500 metri. Sul Triveneto, invece, spazio a schiarite anche ampie.
Weekend a rischio maltempo: goccia fredda in quota e saccatura sul Mediterraneo
Come descritto sul sito 3bmeteo.com al Centro la giornata di mercoledì inizierà con cielo poco nuvoloso, fatta eccezione per qualche addensamento sull’alta Toscana. Con il passare delle ore sono attesi alcuni rovesci tra la Toscana settentrionale e le zone interne, mentre sul resto dell’Appennino non mancherà un po’ di variabilità diurna; altrove tempo più soleggiato e asciutto. Al Sud nubi sparse alternate a schiarite. Nel pomeriggio maggiore instabilità lungo l’Appennino e sulla Puglia interna, con qualche rovescio destinato ad attenuarsi entro sera. In Sardegna l’instabilità aumenterà temporaneamente durante la giornata con alcuni rovesci sulle aree centro-settentrionali, seguiti da un miglioramento in serata.