Meteo, tornano temporali e instabilità: cambia tutto nel weekend. La previsione

La seconda settimana di marzo inizia con una saccatura depressionaria in movimento sull'Europa occidentale e un campo di alta pressione sui settori orientali. La giornata odierna che inizia con tempo asciutto sull'Italia con nubi sparse e spazi di sereno. Entro il pomeriggio instabilità in aumento soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud dove avremo acquazzoni e temporali sparsi. I prossimi giorni non vedranno grosse variazioni con nuvolosità in transito e deboli fenomeni anche sulle regioni del Nord, mentre l'instabilità pomeridiana resterà sempre attiva al Centro-Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano in vista del prossimo weekend mostrano invece un possibile cambio di circolazione con una saccatura depressionaria in affondo verso il Mediterraneo occidentale. La traiettoria è ancora molto incerta ma è possibile un peggioramento meteo che potrebbe interessare quantomeno Nord-Ovest e Isole Maggiori, da valutare coinvolgimento anche delle altre regioni. Le temperature nel corso della settimana oscilleranno intorno alle medie del periodo senza grandi variazioni.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi tra Liguria e basso Piemonte. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali.

AL CENTRO Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento a partire dai settori Appenninici con precipitazioni sparse, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino nubi basse sulle regioni peninsulari meridionali e sulla Sardegna, nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio instabilità sui settori peninsulari e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. In serata e in nottata maltempo relegato alle Isole Maggiori, coperto ma asciutto altrove. Temperature minime in diminuzione al centro-sud, in rialzo al nord; massime stazionarie o in aumento al centro, stabili o in diminuzione altrove.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, nevose dai 1400-1500 metri. Al pomeriggio poche variazioni con isolati piovaschi tra Piemonte, Liguria e alte pianure venete. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma uggioso su tutti i settori.

AL CENTRO Al mattino nuvolosità compatta in transito con deboli piogge tra Marche e Umbria; al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali a partire dai settori Appenninici, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata e nottata torna la stabilità salvo qualche piovasco tra Toscana e Umbria.