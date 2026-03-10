Meteo, weekend a rischio maltempo: goccia fredda in quota e saccatura sul Mediterraneo

Foto: Lapresse

Le correnti umide che interessano la nostra Penisola oggi porteranno nuvole e piogge sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento anche sulle zone interne del centro-sud con acquazzoni e temporali. Nei prossimi giorni avremo il transito di una piccola saccatura con minimo al suolo sul Tirreno e piccola goccia d'aria fredda in quota. Con l'arrivo del prossimo weekend si fa largo ancora l'ipotesi maltempo anche se l'incertezza resta elevata. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo Italiano che mostrano una circolazione depressionaria affondare sul Mediterraneo occidentale: la distribuzione delle precipitazioni dipenderà tutta dalla traiettoria di quest'ultima. Al momento le zone più colpite potrebbero essere il nord-ovest e le isole maggiori.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD - Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-ovest, nevose dai 1400-1500 metri. Al pomeriggio poche variazioni con isolati piovaschi tra Piemonte, Liguria e alte pianure venete. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma uggioso su tutti i settori.

AL CENTRO - Al mattino nuvolosità compatta in transito con deboli piogge tra Marche e Umbria; al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali a partire dai settori Appenninici, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata e nottata torna la stabilità salvo qualche piovasco tra Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale, variabilità asciutta sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento sui medesimi settori, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo ovunque; massime stabili o in calo al nord e stazionarie o in aumento al centro-sud.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD - Al mattino precipitazioni sparse sulla Liguria e sul Triveneto con neve sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni sparsi su Alpi e Appennino, neve oltre i 1600-1700 metri. In serata e in nottata nuvolosità in aumento con piogge sparse, specie al Nord-Ovest e neve fin verso i 1300-1500 metri.

AL CENTRO - Al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria e alto Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali soprattutto sui settori interni, ma localmente fin sulle coste. Neve in Appennino oltre i 1800-1900 metri. In serata tempo in miglioramento, ma nella notte nuove piogge sulle regioni del versante tirrenico.