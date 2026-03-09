Meteo, ribaltone del weekend: occhio al "guasto del tempo". Le previsioni

Foto: Unsplash

Pina Sereni 09 marzo 2026

Dopo giorni dominati dall’alta pressione seppur con brusche interruzioni, l’Italia potrebbe avviarsi verso una fase di tempo più instabile proprio a ridosso del prossimo fine settimana. Le ultime previsioni meteo diffuse da IlMeteo.it indicano infatti un progressivo indebolimento della struttura anticiclonica che da tempo interessa il Mediterraneo. Secondo gli esperti, già nei prossimi giorni si noteranno “evidenti segnali di cedimento nella struttura anticiclonica”, causati dall’arrivo di correnti più fresche e instabili collegate a una persistente circolazione ciclonica tra le Baleari, la Penisola Iberica e le coste nord-occidentali dell’Africa. Questo scenario potrebbe preparare il terreno a un cambiamento più marcato nel corso del weekend.

Sabato 14 marzo: peggioramento dal Nord Europa

L’attenzione dei meteorologi è rivolta soprattutto alla giornata di sabato 14 marzo. Dalle regioni settentrionali del continente europeo è atteso l’arrivo di “un profondo vortice alimentato da aria fredda” diretto verso l’Europa centrale, dal quale potrebbe staccarsi un secondo minimo pronto a puntare verso l’Italia. Anche se la traiettoria non è ancora del tutto definita, gli ultimi aggiornamenti dei modelli indicano un possibile avvio di weekend perturbato, in particolare al Nord-Est e sulle regioni centrali. Qui sono previste piogge intense e locali temporali, accompagnati dal ritorno della neve sulle Alpi, “localmente fino a quote piuttosto basse” grazie all’aria più fredda in quota. Nevicate attese anche sull’Appennino centro-settentrionale, ma a quote più elevate.

Nel corso della giornata il peggioramento potrebbe estendersi anche al basso versante tirrenico, mentre precipitazioni sparse sono possibili sul resto del Sud e sulla Sicilia. Le temperature inizieranno intanto a diminuire al Centro-Nord.

Domenica 15 marzo: miglioramento al Nord, maltempo al Sud

Per domenica 15 marzo le proiezioni indicano lo spostamento del vortice verso levante. Ciò favorirebbe un rapido miglioramento sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico centrale, complice l’ingresso di venti più freschi e secchi da nord-est.

Il maltempo dovrebbe invece concentrarsi sul versante adriatico e su gran parte del Sud, con piogge, temporali e nevicate lungo l’Appennino, “localmente anche a quote relativamente basse per il periodo”, soprattutto sui settori esposti all’Adriatico.

Temperature in calo

Oltre alle precipitazioni, il cambiamento più evidente riguarderà le temperature. Dopo le giornate particolarmente miti registrate di recente, il clima tornerà “decisamente più frizzante” su gran parte del Paese, con valori che rientreranno nelle medie tipiche di metà marzo. Nei prossimi giorni saranno comunque necessari ulteriori aggiornamenti per definire con maggiore precisione traiettoria e intensità della perturbazione attesa nel weekend.