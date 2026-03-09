Latina choc, tenta di rapire un bambino al supermercato. Fermato un iracheno

09 marzo 2026 a

a

a

Momenti di profonda paura davanti a un supermercato di Latina, quando oggi 9 marzo un 34enne di origini irachene ha tentato di rapire un bambino che si trovava in auto assieme alla madre. Secondo le prime ricostruzioni, dopo essersi aggirato sospettosamente fra le macchine in sosta nel parcheggio, l'uomo si è avvicinato alla vettura e ha aperto lo sportello per poi tentare di afferrare il piccolo legato al seggiolino. A scongiurare il dramma è stata la madre, che ha urlato e chiesto aiuto cercando contemporaneamente di fermarlo. Le grida hanno richiamato l'attenzione dei presenti in loco e soprattutto del padre del bimbo, che ha inseguito e bloccato l'uomo fino all'arrivo della Polizia. Dai controlli delle Forze dell'Ordine è emerso che l'uomo fosse irregolare sul territorio nazionale e in possesso di un martello di gomma. Pare che la Questura avesse già ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino riguardo le azioni sospette del 34enne iracheno, che alla fine è stato arrestato con l'accusa di tentato sequestro di persona e porto di oggetti atti a offendere. L'uomo è quindi stato portato in carcere in attesa di convalida e ora sono in corso ulteriori indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto

Sulla vicenda è intervenuta la sindaca di Latina, Matilde Celentano: "Quanto ricostruito dalla Polizia di Stato mi lascia profondamente scossa, ma allo stesso tempo orgogliosa della risposta immediata del nostro sistema di sicurezza. Voglio esprimere, a nome di tutta l'amministrazione e della cittadinanza, la più totale solidarietà alla madre e al piccolo coinvolti in questo terribile frangente. Un ringraziamento sentito va ai cittadini presenti che non si sono voltati dall'altra parte e, soprattutto, agli agenti della Polizia di Stato. Il loro intervento tempestivo ha permesso di sventare un crimine odioso e di assicurare immediatamente il responsabile alla giustizia. Questo episodio, pur nella sua eccezionalità e gravità, dimostra quanto sia fondamentale il controllo del territorio. Non abbasseremo la guardia: continueremo a lavorare in stretta sinergia con la Prefettura e le Forze dell'Ordine per potenziare la videosorveglianza e il presidio delle zone sensibili. Latina deve essere e resterà una città dove le famiglie possono sentirsi sicure. Seguirò con attenzione l'evolversi della vicenda giudiziaria, ribadendo l'impegno costante per la tutela della legalità".