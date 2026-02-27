Sanremo, Piantedosi: "Su Mogol polemiche strumentali"

Redazione 27 febbraio 2026 a

"Il trasferimento in elisoccorso di Mogol a Roma? Noi siamo contentissimi di averlo avuto e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono solite polemiche strumentali". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine della prima festa commemorativa dell'istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, rispondendo in merito alle polemiche sorte dopo il trasferimento di Mogol su un elicottero dei Vigili del fuoco da Sanremo a Roma. "Ringrazio molto il Maestro Mogol" perché "ci ha regalato anche il nuovo inno ai Vigili del Fuoco, quindi la sua presenza era molto ambita qui da noi e gli saremo sempre grati.

"Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ripeto ci ha regalato anche parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone regalandola come inno dei vigili del fuoco quindi gli siamo profondamente grati", ha concluso Piantedosi.