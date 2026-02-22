Leggi il settimanale
Padova, preso l'assaggiatore seriale di formaggi: mesi di furti tra Parmigiano e Grana

Foto: Ansa
Preso l’assaggiatore seriale che ha eluso per mesi la sicurezza di un noto supermercato di Padova. Dopo mesi di appostamenti, sorveglianza e una caccia all’uomo degna di una serie tv, un uomo di circa 70 anni è stato colto sul fatto e fermato dagli addetti della sicurezza. Secondo quanto riportato da Il Mattino di Padova, l’assaggiatore seriale della città veneta era ormai diventato una celebrità e il suo metodo di azione ben noto ai dipendenti del market che non sapevano come bloccare la sua azione criminale.

 

 

Ma cosa faceva l’uomo? Il 70enne – capelli bianchi, occhiali scuri e cappellino – una volta entrato nel supermercato, si dirigeva verso i banchi frigo e lì compiva il suo rito: dopo aver scelto con cura la sua preda, Parmigiano Reggiano o Grana Padano, mangiava esclusivamente la punta degli spicchi di formaggio e poi rimetteva al suo posto la confezione. Non roba da poco per il supermercato che oltre alla perdita economica del singolo spicchio di formaggio, doveva anche smaltire i prodotti rosicchiati. Ogni pezzo avrebbe prodotto una perdita tra i 10 e i 15 euro a pezzo.

 

 

Settimana dopo settimana, mese dopo mese, l’uomo avrebbe continuato ad agire indisturbato fino a quando l’azienda non ha deciso di agire. Personale in borghese appostato per settimane tra i banchi frigo fino a quando l'uomo è stato colto sul fatto. Il 70enne è stato sorpreso proprio mentre stava addentando l'ennesimo trancio e, una volta scoperto, il pensionato ha ammesso l’accaduto e si è dimostrato collaborativo. Ha pagato il conto del pezzo appena consumato ma non è stato possibile addebitargli legalmente i danni pregressi per mancanza di prove certe sulle singole occasioni passate. Nonostante la beffa di non poter recuperare le somme perdute, una parziale vittoria per il supermercato è arrivata: adesso l'identità dell’assaggiatore seriale è stata memorizzata dal personale e non potrà più agire indisturbato.

