Luciano Capasso trovato morto. Era disperso da giorni dopo un'escursione a Saint Moritz

È stato ritrovato senza vita Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano, in provincia di Napoli, che era disperso da cinque giorni dopo un'escursione sulle montagne intorno a Saint Moritz, in Svizzera, dove lavorava. Lo conferma all'Adnkronos l'avvocato della famiglia Sergio Pisani, che meno di un'ora fa ha "avuto conferma dal console. Sul posto c'è il fratello maggiore di Luciano, che è sconvolto". "Luciano - prosegue il legale - non era uno sprovveduto, anzi era un ex militare addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme, avevamo una geolocalizzazione precisa ma il maltempo, dicono, non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. Mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il maltempo. E vanno verificate anche altre circostanze ma - conclude - ora è il momento del dolore”.

Giusto ieri il ministero degli Esteri e il Consolato Generale d'Italia a Zurigo avevano fatto sapere di star seguendo il caso del connazionale scomparso dal 16 febbraio. Capasso era uscito per una escursione solitaria a 2700 metri e sarebbe stato sorpreso da una bufera. Le autorità svizzere avevano avviato le ricerche ma nella giornata di ieri erano state interrotte a causa delle avverse condizioni meteorologiche.