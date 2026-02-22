Oroscopo, il Cielo di Jupiter di domenica 22 febbraio 2026: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di domenica 22 febbraio 2026 per tutti i segni.

Ariete

La domenica vi favorisce in tutto ciò che permette al vostro estro creativo di emergere. Non è solo un buon momento per “fare”: è un buon momento per esprimere. Con Marte che vi sostiene nel tono e nel coraggio, potete trasformare un’idea in un gesto, una visione in qualcosa di reale. Anche una semplice attività manuale, un progetto personale, una proposta detta con passione può diventare il vostro piccolo trionfo festivo. Il messaggio spirituale del giorno è chiaro: non trattenete la vostra energia per paura di essere troppo. La vostra luce non è eccessiva: è necessaria.

Toro

Sono probabili grandi spostamenti, specialmente con un amico speciale. La domenica vi invita a muovervi: fisicamente, mentalmente, emotivamente. Un viaggio, una gita, un cambio d’aria anche breve può rimettere in moto qualcosa che sembrava bloccato.

Il transito della Luna vi rende brillanti e socievoli, ma la vera fortuna è la leggerezza: oggi non avete bisogno di capire tutto. Vi basta vivere. E se qualcuno vi accompagna con un’energia diversa dal solito, fateci caso: alcune connessioni nascono proprio nei giorni “liberi”, quando abbassiamo le difese.

Gemelli

I vostri sani principi vi renderanno più amati. In una società che spesso premia la velocità e l’apparenza, voi oggi vincete con la sostanza: coerenza, calma, integrità. È una domenica in cui qualcuno vi osserva più di quanto pensiate e riconosce in voi una qualità rara: la solidità emotiva. Non dovete dimostrare nulla. Basta essere ciò che siete. E proprio per questo conquisterete rispetto. Se vi viene voglia di fare ordine fatelo: la vostra pace è il vostro magnetismo. Il cielo vi protegge quando scegliete la semplicità.

Cancro

Concedetevi uno svago, ma attenetevi alle vostre possibilità finanziarie. Questa domenica è dolce, ma vi chiede equilibrio: divertirvi sì, senza entrare nel lunedì con l’ansia. Il cielo vi invita a scegliere piaceri che vi rigenerano davvero, non quelli che vi lasciano svuotati.

Emotivamente, siete più sensibili del solito: potreste desiderare affetto, calore, presenza. Cercateli con delicatezza, senza pretendere. Un pranzo, una passeggiata, un momento in famiglia possono diventare un piccolo rito di guarigione. La domenica vi insegna che la cura non è un lusso: è una responsabilità verso voi stessi.

Leone

La parola d’ordine è economia. Ma non nel senso triste del termine: nel senso intelligente. Questa domenica vi invita a gestire meglio risorse, spese, progetti futuri. Risparmiare un po’ non è rinunciare alla vita: è prepararvi a viverla meglio. Venere vi rende comunque affascinanti e generosi, ma il cielo vi suggerisce un gesto elegante: investire su ciò che conta, non su ciò che impressiona. Oggi la vostra forza è la visione. Una decisione prudente presa adesso può diventare libertà nei prossimi mesi.

Vergine

Grazie alla vostra lucidità mentale, coglierete al volo gli errori da evitare. È una domenica che vi premia: avete un’intuizione precisa, quasi chirurgica, su ciò che è utile e ciò che è inutile. Non solo nel lavoro, ma anche nelle relazioni e nelle abitudini. Affrontate le sfide con determinazione e saggezza, ma senza rigidità. Il cielo vi consiglia una cosa: usate la vostra intelligenza per semplificare, non per complicare. Oggi potete liberarvi da un peso mentale. E, sul piano più spirituale, ricordarvi che non tutto va risolto: alcune cose vanno solo lasciate andare.

Bilancia

La fretta non è nel vostro stile, e oggi fate bene a restare fedeli alla vostra natura. Rimandate le decisioni che potete posticipare: questa domenica non è fatta per i tagli netti, ma per la riflessione elegante. Venere vi rende più sensibili alla bellezza e all’armonia: curate l’ambiente intorno a voi, scegliete luoghi che vi somigliano. Se avete un dubbio, non forzate la risposta. Arriverà da sola, magari mentre fate qualcosa di semplice. La Bilancia, quando smette di inseguire la certezza, trova la direzione.

Scorpione

Per mantenere un ambiente armonioso in famiglia evitate scelte troppo schierate. Anche se è domenica, nella vostra mente certe dinamiche restano accese: tensioni, alleanze, equilibri sottili. Il cielo vi consiglia diplomazia. Non perché dobbiate essere accomodanti, ma perché la vostra intelligenza strategica vale più di un confronto diretto. Scegliete le parole, dosate le prese di posizione. Questo giorno festivo vi invita a un potere più alto: quello di non reagire. E quando lo Scorpione non reagisce, domina.

Sagittario

Le vostre decisioni saranno condivise dagli amici. È una domenica sociale, calda, piena di complicità. La vostra saggezza e intuizione verranno apprezzate e, senza sforzo, creerete un senso di unità tra voi e chi vi sta vicino. È un giorno ideale per una scelta fatta “insieme”: un progetto, un viaggio futuro, un’idea che nasce in una conversazione leggera e poi diventa reale. Il cielo vi rende guida senza imporvi. E, spiritualmente, vi ricorda che non siete soli: la vostra libertà non è isolamento, è appartenenza sana.

Capricorno

Vi concentrerete su impegni lavorativi che susciteranno un vero interesse. Anche di domenica, sì: perché quando qualcosa vi appassiona, non esiste calendario. Il cielo vi sostiene se mettete il cuore in ciò che fate, senza viverlo come dovere. Questa è una giornata in cui potete “costruire” con piacere: sistemare, pianificare, creare una struttura per il futuro. Ma ricordatevi di non trasformare la produttività in rifugio emotivo. Concedetevi anche un momento di silenzio. La vostra spiritualità è concreta.

Acquario

Accettate consigli importanti che potrebbero aiutarvi a superare una situazione delicata. Questa domenica vi parla attraverso le persone: una frase detta da qualcuno, un punto di vista nuovo, un suggerimento che inizialmente vi sembra banale e poi si rivela decisivo.

Apritevi a nuove prospettive e cercate soluzioni concrete. Non è il giorno della ribellione, ma dell’intelligenza. E, se avete un nodo emotivo o pratico, non risolvetelo da soli per orgoglio. La vera forza è la flessibilità.

Pesci

Oggi non accetterete di essere secondi a nessuno. È una domenica potente, in cui ritrovate una dignità piena. Con grande esperienza a vostro vantaggio, saprete muovervi con destrezza in situazioni complesse: non con aggressività, ma con profondità.

Se qualcuno ha provato a ridimensionarvi, non serve vendetta: basta presenza. Il cielo vi sostiene quando vi mettete al centro della vostra vita senza chiedere permesso. Spiritualità, per voi, significa questo: smettere di sacrificarvi.