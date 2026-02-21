Olimpiadi, fuori onda choc: "Evitiamo il bob israeliano". Scuse Rai ma è bufera

21 febbraio 2026 a

a

a

Altra bufera olimpica sulla Rai. Durante la prima manche delle gare di bob a 4 su Rai 2, sabato 21 febbraio, a inizio collegamento prima che il telecronista iniziasse la vera e propria diretta si è sentita una voce fuori campo: "Evitiamo l'equipaggio numero 21, che è quello dell'israeliano". Poi si è sentito un "No perché...". A quel punto l'audio è sfumato. "Desidero personalmente e a nome della direzione di RaiSport rivolgere ai telespettatori e in particolare agli atleti e alla delegazione israeliana le nostre più sincere scuse per quanto andato in onda poco fa", ha detto poi il telecronista Dario Di Gennaro, "l'espressione andata nel fuori onda prima della gara di bob a 4 è stata del tutto inappropriata e non rispecchia in nessun modo i valori dello sport e del rispetto che devono guidare il servizio pubblico e in particolare il nostro lavoro. Rinnoviamo le nostre scuse alla delegazione israeliana e a tutti coloro che si sono sentiti offesi. Lo sport è incontro, rispetto e condivisione ed è con questo spirito che proseguiamo il nostro racconto della gara di bob a 4", ha detto.

Pure Carlo Conti smaschera la fake news su Meloni: “Nessun invito a Sanremo”

Marco Lollobrigida, responsabile ad interim di Rai Sport, ha diffuso una nota: "Il fuorionda andato in onda prima della gara di bob a quattro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 su Rai 2 contiene un'espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport. A nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori. Sono state avviate immediate verifiche interne per accertare responsabilità. Lo sport deve unire e non dividere". L'ad della Rai, Giamapolo Rossi ritiene il fatto "grave" e ha annunciato l'avvio di una istruttoria "finalizzata all'apertura di un procedimento disciplinare".

Rosa Chemical si racconta a Ciao Maschio: "Festival di Sanremo..."

Mentre i parlamentari della Lega in commissione Vigilanza Rai hanno definito l'accaduto "l'ennesima prova che il cambiamento auspicato per un servizio pubblico equilibrato non è minimamente stato raggiunto", il presidente della Commissione sport ed editoria della Camera Federico Mollicone (FdI) dichiara: "Preoccupa l'espressione fuori onda emersa prima della telecronaca della gara di bob contro la rappresentativa di Israele. Questo caso dimostra il retropensiero ideologico di alcuni dipendenti dell'azienda riguardo il conflitto in Medio Oriente. Ringrazio l'ad Rai Giampaolo Rossi e il direttore ad interim Marco Lollobrigida per l'immediata risposta. È inaccettabile, soprattutto nell'ambito sportivo, una cosa del genere. Solidarietà agli atleti israeliani e alle comunità ebraiche italiane".