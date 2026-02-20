Rosa Chemical a Ciao Maschio: "Festival? Una svolta. Ma poi la depressione"

20 febbraio 2026 a

Rosa Chemical si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1. Nel corso dell’intervista, l’artista ripercorre il momento che ha segnato uno spartiacque nella sua carriera: la partecipazione al Festival di Sanremo. «Il Festival per me è stata la svolta, il punto più alto della mia carriera. Da artista noto nell’underground sono diventato mainstream. Devo tutto ad Amadeus, al Festival: gli devo molto. Ma non ero pronto al caos mediatico che è successo dopo». Alla domanda sul periodo post-Sanremo, Rosa Chemical rivela: «Sono andato in depressione. Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato». Un’ombra che, come spiega, non nasce con il Festival: «Questo mostro nella mia vita c’è sempre stato. Il punto è che non mi sono mai curato, pensavo di non aver bisogno di chiedere aiuto. Ora mi sto curando e sto molto meglio. Avrei dovuto iniziare prima». Poi il capitolo più discusso: il bacio con Fedez sul palco dell’Ariston. Alla domanda della De Girolamo, se lo rifarebbe, Chemical risponde senza esitazioni: «Sì, lo rifarei. Se in quel momento l’ho fatto, significa che per me era giusto farlo». Non nasconde che alcune critiche lo abbiano toccato, anche quelle di Renato Zero: «Un po’ mi è dispiaciuto, devo essere sincero. Però me ne sono fatto una ragione». Infine, sulle polemiche che hanno coinvolto Chiara Ferragni e Fedez dopo il Festival, l’artista è netto: «Se due persone si lasciano non è per un bacio sul palco. Non mi sento assolutamente responsabile».



