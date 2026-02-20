Sanremo 2026, dopo Meloni pure Conti smaschera la fake news: “Nessun invito”

Foto: Lapresse

Luigi Frasca 20 febbraio 2026 a

Dopo Palazzo Chigi tocca a Carlo Conti smentire la fake news su Sanremo 2026. Un invito al Festival in forma privata del conduttore alla premier Giorgia Meloni? "Fake", risponde a caratteri cubitali lo stesso Conti in un post su Instagram. Conti posta la foto di uno degli articoli usciti sull'argomento con il titolo "Perché Giorgia Meloni potrebbe seguire il Festival di Sanremo dalla prima fila dell'Ariston" e il sommario che recita: "Sarebbe la prima volta per un presidente del Consiglio: l'invito sarebbe arrivato in forma privata da Carlo Conti". In sovrimpressione sulla foto, Conti scrive in rosso un enorme "Fake". E nel post aggiunge: "Questa è troppo grossa, Rasenta la fantascienza”.

È "priva di fondamento" la notizia di una partecipazione della premier Giorgia Meloni a Sanremo. Come riferiscono fonti di Palazzo Chigi, "non è mai stata considerata l'ipotesi di una sua partecipazione" al Festival della canzone italiana. Questa era la posizione espressa già ieri da Chigi.

“Rai Uno, ore 20.40 del 24 febbraio. Carrellata sulla platea Ariston, prima serata del Festival di Sanremo. Il primo volto noto inquadrato potrebbe essere quello di Giorgia Meloni, con la figlia Ginevra accanto. Un dettaglio che a Palazzo Chigi ha generato più di un malumore e qualche ora di silenzioso tormento. La riserva che Meloni mantiene sulla presenza all’Ariston nasce anche da qui: evitare contrapposizioni simboliche, ‘non necessarie’ se paragonate a quanto sta accadendo sulla giustizia. La platea sarebbe un tassello della strategia meloniana per intercettare un pubblico diverso da quello dei comizi o delle dirette social. Un potenziale ago della bilancia per il referendum sulla separazione delle carriere”, la ricostruzione, a questo punto totalmente fallace, fatta da La Stampa nelle scorse ore.