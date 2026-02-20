Sanremo, Conti torna sul caso Pucci e lo difende: “La rinuncia una scelta personale”
Carlo Conti torna a parlare della rinuncia del comico Andrea Pucci di vestire i panni di co-conduttore al Festival di Sanremo. Intervenuto nel programma “Cinque Minuti” di Bruno Vespa - in onda su Rai 1 alle 20.30, dopo il Tg1 - il conduttore e direttore artistico di Sanremo parla di “una scelta personale. Ricordati cosa è successo qualche anno fa: un fuoriclasse come Maurizio Crozza, su quel palcoscenico, non riuscì ad andare avanti. Gli ha preso la paura che non tutti lo volessero lì e che ci fosse un po' di contestazione nel momento in cui sarebbe entrato in scena, senza sapere cosa avrebbe fatto”, dice Conti.
Il conduttore poi ribadisce di aver scelto Pucci “in piena autonomia, come è sempre stato in tutti questi anni, come ogni direttore artistico del Festival di Sanremo. In questo caso ho invitato Andrea che era stato all'Arena di Verona a ricevere il biglietto d'oro. È andato più volte a Zelig ed è venuto anche da noi tante volte ospite. Sono andato a vederlo in teatro, riempie teatri, fa ridere e l'avevo invitato in una delle serate. Evidentemente il marchio Sanremo fa gola per parlare e, spesso, sparlare”, conclude.
