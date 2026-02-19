Torino, blitz contro gli antagonisti per il blocco dei treni. Resa dei conti dopo le proteste

Foto: Lapresse

Angela Barbieri 19 febbraio 2026

a

a

Diciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla polizia di Stato di Torino nei confronti di altrettanti antagonisti. Si tratta in particolare di 5 arresti domiciliari, 12 obblighi di presentazione quotidiana alla pg e un divieto di dimora nel comune di Torino, emessi dal gip nei confronti di 11 uomini e 7 donne per i reati di danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti riguardano innanzitutto la manifestazione in sostegno alla Global Sumud Flotilla del 24 settembre scorso, in occasione della quale circa 1500 persone, dopo essersi ritrovate in piazza Castello, hanno sfilato per le vie del centro fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Porta Susa, dove circa 700 manifestanti, dopo aver forzato uno degli accessi, hanno fatto ingresso in stazione e occupato per circa un'ora e venti minuti i binari ferroviari, determinando il blocco della circolazione.

Gli ulteriori episodi contestati fanno riferimento alla giornata del 2 ottobre scorso, quando circa 30 attivisti, dopo aver raggiunto in bicicletta l'aeroporto "S. Pertini" di Caselle, hanno tagliato la recinzione perimetrale accedendo all'interno del sedime aeroportuale e causando per circa 30 minuti la sospensione dei voli. Nella stessa serata si è poi tenuto un corteo partecipato da 10.000 persone che, dopo aver percorso il centro cittadino, hanno raggiunto le O.G.R., ove il giorno seguente, nell'ambito dell'evento "Italian Tech Week", era in programma la partecipazione del fondatore di Amazon Jeff Bezos e della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Scavalcando e aprendo dall'interno i cancelli perimetrali, hanno consentito a decine di manifestanti di accedere alla struttura. Qui gli attivisti hanno danneggiato arredi, monitor, vetrate e quattro autovetture di Stellantis, spintonato e strattonato gli addetti alla sicurezza intervenuti per tentare di bloccarne l'accesso. A seguito dell'intervento del personale del Reparto Mobile volto ad allontanare i manifestanti, due operatori sono stati feriti, riportando lesioni con prognosi di 10 giorni, a causa del lancio di un'anguria da un corridoio sovrastante collocato a oltre 4 metri di altezza.

Il giorno successivo, 3 ottobre, nell'ambito della mobilitazione lanciata contro la kermesse Italian Tech Week, circa 1300 attivisti hanno effettuato un corteo attraverso le vie perimetrali delle O.G.R. (dove era in corso l'evento), tentando reiteratamente di accedere alla struttura e lanciando pietre e oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno respinto i manifestanti. Questi si sono poi spostati all'esterno dell'azienda Leonardo in corso Francia 426, da dove è partito un fitto lancio di bottiglie e pietre all'indirizzo della forza pubblica, causando il ferimento di 6 operatori del Reparto Mobile con prognosi fino a 30 giorni, e sono state danneggiate le autovetture dei dipendenti all'interno del parcheggio aziendale. Altro fatto oggetto della richiesta di misura cautelare riguarda l'irruzione all'interno della Città Metropolitana di Torino avvenuta il 14 novembre scorso, nella quale sono stati feriti 9 operatori del Reparto Mobile con prognosi di 7 giorni. In quell'occasione, nella fase conclusiva del corteo promosso per il "No Meloni Day", i manifestanti hanno cercato di accedere alla sede istituzionale aggredendo gli operatori con calci, aste di bandiera e lanci di oggetti, tra cui sellini di bicicletta ed un estintore, il cui gas era stato utilizzato contro il personale di polizia. Proprio a seguito di questi fatti è stato effettuato l'arresto in flagranza differita di uno dei manifestanti. L'ultimo episodio contestato riguarda l'irruzione nella sede del quotidiano "La Stampa" avvenuta il 28 novembre scorso a margine del corteo per lo sciopero generale. In quella circostanza circa 80 manifestanti, dopo aver scavalcato i cancelli esterni, hanno fatto accesso all'interno dello stabile, danneggiando alcune porte, una telecamera di videosorveglianza e vergando diverse scritte. Per tutti gli episodi gli elementi acquisiti dalla Digos torinese hanno consentito di denunciare numerosi militanti presunti autori dei fatti e sono state eseguite 21 perquisizioni domiciliari. In occasione dell'esecuzione delle misure sono state effettuate anche 3 perquisizioni, anche informatiche, con il personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica.