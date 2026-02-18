Sabotaggi ai treni, arrestato 20enne nel bolognese

18 febbraio 2026 a

Una svolta nella questione dei sabotaggi ai treni, che dall'apertura delle Olimpiadi stanno colpendo dolosamente le reti ferroviarie. I carabinieri hanno arrestato un 20enne nel bolognese mentre collocava pietre sulle rotaie, rinvenendo nella sua abitazione del materiale riconducibile all'area dell'estremismo antagonista. Secondo quanto si apprende, il fermo è avvenuto ieri sera nei pressi di Castel San Pietro, in provincia, su impulso di una segnalazione. L'accusa è di attentato alla sicurezza dei trasporti e l'attività di indagine è coordinata dal procuratore Paolo Guido.