Abbandono di minori, archiviato il caso Totti-Noemi Bocchi

Il gip di Roma ha archiviato l'inchiesta che vedeva indagati l'ex capitano della Roma Francesco Totti, l'attuale compagna, Noemi Bocchi accusati di abbandono di minori e la babysitter a cui veniva contestato di aver detto falsamente di essere stata presente in casa per offrire un alibi alla coppia.

Abbandono di minori, per Totti e Bocchi chiesta archiviazione

Il fascicolo era stato avviato dopo una denuncia presentata da Ilary Blasi, ex moglie di Totti, in cui la donna sosteneva che l'ex numero 10 giallorosso avrebbe lasciato sola la figlia per alcune ore nel corso di una serata, nel maggio del 2023. Secondo quanto denunciato dalla conduttrice televisiva, la figlia più piccola avrebbe dovuto trascorrere la serata con il papà che, però, si sarebbe allontanato da casa. Per Totti, Bocchi e la babysitter la stessa Procura aveva sollecitato l'archiviazione.