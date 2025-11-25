Abbandono di minori, chiesta archiviazione per Francesco Totti e Noemi Bocchi

Foto: LaPresse

25 novembre 2025 a

a

a

E' stata fissata per il 1° dicembre, davanti al Gup del tribunale di Roma, l'udienza legata alla vicenda giudiziaria che vede indagato Francesco Totti, la sua attuale compagna Noemi Bocchi e la tata accusata anche di falso. La Procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico dell'ex capitano della Roma, accusato di aver lasciato sola la figlia per alcune ore in un pomeriggio di maggio 2023. L' episodio è stato denunciato dall'ex moglie Ilary Blasi.

"Prove di nozze o invitati di Bezos?". Totti e Noemi a Venezia, social impazziti

La tata del palazzo è sospettata di aver affermato falsamente di essere stata in casa quel pomeriggio. Secondo la Procura di Roma, però, non sarebbe mai esistito un pericolo concreto perché la bambina aveva con sé un telefono per contattare la madre, si trovava in un contesto dove erano presenti anche ragazzi più grandi e la baby-sitter. I legali di Ilary Blasi sostengono, invece, che la piccola fosse sola nell'appartamento e che non vi fosse alcun incarico formale alla tata.