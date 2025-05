Che tempo che fa, Totti nella bufera: "Noemi? Bravina...". Il commento che non sfugge

05 maggio 2025 a

Francesco Totti è finito nell'occhio del ciclone dopo che, ospite a Che tempo che fa, si è concesso una battuta sulla bravura (non spiccata) della compagna Noemi Bocchi nel padel. Arrivato nello studio della trasmissione condotta da Fabio Fazio, l'ex capitano della Roma ha ricordato aneddoti del passato e raccontato come sta trascorrendo il tempo lontano dal campo di calcio. Tra le nuove passioni dell'ex attaccante c'è appunto il padel, che è diventato argomento di dibattito in diretta sul Nove.

Sullo schermo è apparsa una foto di Totti e Noemi su un campo da padel e Fazio ha posto a Totti una domanda sulle abilità sportive della compagna. Ecco allora lo scivolone. "Essendo donna, è bravina", ha detto. Parole, queste, che in un primo momento hanno scatenato la reazione del pubblico e che poi hanno infiammato i social network. Ad alcuni utenti, infatti, l'uscita dell'ex capitano giallorosso proprio non è andata giù.

Totti, in realtà, ha provato a raddrizzare il tiro, ma a poco è servito. "Dai gioca, se la cava, è ovvio che non schiacci su una donna", ha spiegato. Gli utenti non l'hanno perdonato. "Il patriarcato spiegato in modo semplice: ‘Essendo donna è bravina'. Quando diciamo che è parte della quotidianità... Il figlio non sa giocare e ci scherza su, la figlia invece stupisce perché gioca bene, nonostante sia una donna. Dire ‘è bravina' e basta?! Era faticoso?", ha commentato qualcuno su X. "Essendo donna è bravina. Ma vaffa**** va!", ha tuonato qualcun altro.