Oroscopo, il Cielo di Jupiter di lunedì 16 febbraio 2026: tutti i segni

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di lunedì 16 febbraio 2026 per tutti i segni.

Ariete

L’inizio della settimana si apre con un segnale chiaro: un incontro o uno scambio di messaggi può accendere qualcosa di nuovo e inatteso nella vostra vita. Il cielo di questo lunedì vi invita ad ascoltare l’istinto, che oggi si dimostra particolarmente affidabile. In amore, una relazione può entrare in una fase più profonda, a patto che abbiate il coraggio di andare oltre la superficie. Sul lavoro, l’energia è buona ma va canalizzata: partire forte sì, ma senza bruciare tappe. È il momento di impostare la settimana con decisione e lucidità.

Toro

Questo lunedì si presenta come un’occasione preziosa per rafforzare il rapporto di coppia e ristabilire un dialogo autentico. La comunicazione sincera e aperta diventa la chiave per superare eventuali distanze e costruire una connessione più stabile. Anche chi è single potrebbe sentirsi più disponibile ad abbassare le difese. Sul lavoro, l’inizio settimana vi chiede concretezza: piccoli passi ben pianificati valgono più di grandi promesse. Il cielo vi sostiene nella costruzione di basi solide, emotive e professionali.

Gemelli

Lunedì emotivamente intenso: potreste sentirvi inclini a mettere alla prova chi vi circonda, quasi a cercare conferme. Le stelle vi invitano però a bilanciare aspettative ed empatia, evitando tensioni inutili. In famiglia e in coppia, una parola di troppo potrebbe creare fraintendimenti. Sul lavoro, mantenere un profilo collaborativo vi aiuterà a gestire meglio l’avvio della settimana. La sensibilità è una risorsa, ma solo se accompagnata da ascolto e misura.

Cancro

Grazie al transito positivo di Giove nel segno, siete in una fase di grande fertilità creativa ed emotiva. Questo lunedì vi restituisce entusiasmo e voglia di fare, rendendovi protagonisti attivi dell’inizio settimana. È il momento giusto per lanciare un progetto, proporre un’idea o, per chi lo desidera, pensare seriamente a un ampliamento della famiglia. Le relazioni sono dinamiche e stimolanti, mentre sul lavoro la vostra versatilità diventa un vantaggio competitivo. Partite con il piede giusto.

Leone

Vi troverete a gestire una situazione delicata che richiederà tutta la vostra leadership e sicurezza. Questo lunedì mette alla prova la vostra capacità di guidare senza imporvi. Affrontate le sfide con coraggio, perché la determinazione resta il vostro punto di forza. In ambito professionale, qualcuno osserva il vostro modo di agire più di quanto immaginiate. In amore, evitate atteggiamenti troppo rigidi: la forza vera oggi è saper modulare il tono e accogliere il confronto.

Vergine

Un cambiamento improvviso potrebbe scombussolare la vostra routine, proprio in questo inizio settimana. Il cielo, però, vi invita a non irrigidirvi: accogliete l’imprevisto come un’opportunità di crescita. La vostra capacità di adattamento sarà la chiave per superare ogni ostacolo. Sul lavoro, una nuova organizzazione può rivelarsi più efficace del previsto. In amore, lasciate spazio alla spontaneità: non tutto deve essere pianificato per funzionare. La chiarezza che cercate nasce dal silenzio, non dal rumore.

Bilancia

Un’armonia quasi magica avvolge la casa e i rapporti familiari, rendendo questo lunedì particolarmente favorevole sul piano affettivo. Approfittate di questa energia positiva per consolidare legami, chiarire vecchie incomprensioni e creare un clima di maggiore serenità. Sul lavoro, l’inizio settimana vi chiede equilibrio tra diplomazia e decisione. Le stelle vi sostengono se saprete restare fedeli ai vostri valori senza rinunciare alla concretezza.

Scorpione

Sul lavoro, la chiarezza è la vostra migliore alleata. Questo lunedì vi invita a esprimere idee e posizioni senza paura, perché la trasparenza vi aiuterà a risolvere conflitti e a rafforzare i legami professionali. È una giornata ideale per affrontare questioni rimaste in sospeso. In amore, un dialogo più diretto può riportare intensità e fiducia. L’inizio settimana vi vede lucidi e determinati: usate questa forza con intelligenza.

Sagittario

Le critiche potrebbero mettere alla prova i vostri rapporti, soprattutto in questo avvio di settimana. Le stelle vi chiedono diplomazia e autocontrollo: scegliere con cura le parole vi permetterà di trasformare un possibile scontro in un’occasione di crescita. Sul lavoro, evitate reazioni impulsive e puntate su una visione più ampia. Lunedì vi mette davanti a una lezione importante: non tutto va affrontato di petto, a volte serve strategia.

Capricorno

In amore, un approccio più gentile e flessibile porterà grandi benefici. Questo lunedì vi invita a fare un passo verso l’altro, mettendo da parte rigidità e aspettative eccessive. La comprensione reciproca può fare miracoli, soprattutto all’inizio della settimana. Sul lavoro, mantenete alta la concentrazione: il cielo favorisce chi sa costruire con pazienza. È il momento di impostare obiettivi realistici e duraturi.

Acquario

Con 4 Astri dalla vostra parte, Sole Luna Marte e Plutone: venditori, comunicatori e studenti in preparazione per esami hanno il vento in poppa. Questo lunedì segna un inizio settimana brillante sul piano mentale: le parole scorrono, le idee trovano spazio, le opportunità si moltiplicano. Sfruttate al massimo questa energia per raggiungere traguardi importanti. In amore, il dialogo è fluido e stimolante. Il cielo vi invita a osare, ma con metodo.

Pesci

Nelle relazioni, procedete con cautela e ascoltate con attenzione le esigenze del partner. Questo atteggiamento prudente vi permetterà di mantenere un’armonia preziosa, soprattutto in un inizio settimana che può risultare emotivamente denso. Sul lavoro, evitate distrazioni e concentratevi su ciò che conta davvero. Le stelle vi chiedono concretezza senza rinunciare alla sensibilità. Lunedì utile per rimettere ordine dentro e fuori.