Oroscopo, il Cielo di Jupiter di sabato 14 febbraio 2026: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di sabato 14 febbraio 2026 per tutti i segni.

Ariete

Venere e Nettuno lavorano in sintonia e rendono questo San Valentino un momento di grande sensibilità e ispirazione. È il giorno giusto per liberarvi da pensieri negativi e concentrarvi su ciò che vi fa sentire autentici. L’amore diventa cura, presenza, profondità. Apritevi a nuove possibilità senza paura: la gioia nasce quando scegliete di restare fedeli a voi stessi. La stabilità, oggi, passa attraverso il cambiamento consapevole

Toro

San Valentino vi trova sotto l’influsso destabilizzante ma fertile di Urano, che continua a smuovere certezze e abitudini. In amore come nel lavoro, siete chiamati a uscire dalla comfort zone. Venere vi osserva dall’Ariete e vi chiede un passo in più: meno prudenza, più autenticità. Le relazioni che funzionano sono quelle che sanno rinnovarsi. È il momento di lasciare andare ciò che è stagnante e di rischiare qualcosa in nome di un sentimento più vivo.

Gemelli

Il cielo di San Valentino è leggero, dinamico e ricco di possibilità. Mercurio vi rende brillanti, curiosi, capaci di creare connessioni con naturalezza. Le amicizie possono trasformarsi in qualcosa di più, mentre le coppie riscoprono il piacere del dialogo e della complicità. Venere accende il desiderio di condividere esperienze, non promesse. È una giornata ideale per accettare inviti, uscire, confrontarvi. Anche sul lavoro, un contatto informale può rivelarsi decisivo. Amore e crescita oggi viaggiano sullo stesso binario.

Cancro

La Luna, vostra governatrice, richiama il valore delle radici e rende San Valentino un momento intimo, profondo, più emotivo che appariscente. Avete bisogno di sentirvi al sicuro, compresi, accolti. Le relazioni affettive si rafforzano attraverso gesti semplici ma sinceri. Venere vi invita a non chiudervi troppo: lasciate che l’emozione incontri anche il coraggio di esprimersi. Rafforzare i legami oggi significa costruire una base solida per il futuro, personale e professionale.

Leone

San Valentino vi mette davanti a qualche incertezza, soprattutto sul piano professionale, ma non intacca la vostra forza interiore. I transiti vi chiedono di rivedere ruoli e obiettivi, anche nelle relazioni. Venere accende il desiderio di passione, ma vi invita a non imporre il vostro ritmo. L’amore, oggi, non è una prova di forza, ma di presenza autentica. Ogni dubbio può diventare un’occasione di rinnovamento se affrontato con fiducia e flessibilità.

Vergine

Saturno vi sostiene e rende questo San Valentino un momento favorevole per chiarimenti e decisioni importanti. In amore come nel lavoro, potete chiudere una questione delicata con lucidità e determinazione. Venere in aspetto astrale opposto al vostro segno, vi chiede di abbassare un po’ le difese e di mostrare ciò che provate senza paura. Il successo, oggi, passa anche dalla capacità di essere emotivamente presenti.

Bilancia

Con Venere, vostro pianeta guida, in Ariete, San Valentino assume toni più diretti e meno diplomatici. Sentite il bisogno di agire, di dire ciò che provate, ma attenzione a non disperdere le energie. I transiti vi rendono dinamici e intraprendenti, ma vi chiedono di scegliere con cura le priorità. In amore, la qualità del tempo condiviso conta più della quantità. L’equilibrio nasce dal rispetto reciproco, non dal compiacere a tutti i costi. L’amore, oggi, è un atto di presenza.

Scorpione

Un incontro o un ricordo può riattivare emozioni profonde proprio nel giorno degli innamorati. Venere e la Luna vi spingono a guardarvi dentro, a fare chiarezza sui sentimenti. Evitate decisioni affrettate: San Valentino per voi è un momento di consapevolezza più che di slanci improvvisi. L’amore autentico nasce quando smettete di combattere contro ciò che provate. Fate ordine dentro di voi e il resto seguirà.

Sagittario

L’energia di Marte vi rende impulsivi, mentre Venere accende il desiderio di avventura anche in amore. San Valentino vi invita però a rallentare, a non confondere entusiasmo con superficialità. Le relazioni hanno bisogno di attenzione e misura. Non è il momento per scelte drastiche, ma per aggiustamenti intelligenti. L’amore cresce quando sa attendere e rispettare i tempi dell’altro.

Capricorno

La Luna in transito nel segno, rende questo San Valentino produttivo e rassicurante. Intuizione e razionalità dialogano con efficacia, permettendovi di fare chiarezza sia in amore sia nel lavoro. Venere vi spinge a uscire da schemi troppo rigidi: lasciate spazio anche all’imprevisto emotivo. È una giornata ideale per sistemare ciò che era rimasto in sospeso, ma anche per riconoscere il valore di un legame che cresce con discrezione. Piccoli passi oggi possono portare risultati importanti.

Acquario

Sole e Marte vi rendono brillanti e aperti alle novità. San Valentino per voi è sinonimo di libertà condivisa, non di vincoli. Venere in Ariete stimola il desiderio di relazioni vive, stimolanti, non convenzionali. Sul lavoro e nella vita privata, una proposta inattesa può aprire nuovi scenari. Accogliete il cambiamento con entusiasmo: l’amore, oggi, è espansione. Il consiglio astrale è chiaro: osate, ma restate aperti all’ascolto.

Pesci

Con Venere nel vostro segno, il cielo di San Valentino vi appartiene. L’energia sentimentale è diretta, franca, senza filtri: amate con slancio e pretendete verità. Il sostegno di Nettuno addolcisce i toni, mentre Saturno vi aiuta a trasformare l’impulso in qualcosa di concreto e duraturo. Se c’è una persona che da tempo cattura il vostro interesse, questo è il momento di agire senza tentennamenti. Le stelle vi offrono carisma, coraggio e una comunicazione incisiva, capace di fare la differenza anche sul lavoro.