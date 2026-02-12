Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Prezzi benzina, ripresa della salita dei costi alla pompa. Le nuove medie dei carburanti

Esplora:
Foto: Lapresse
Sullo stesso argomento:

Pina Sereni
  • a
  • a
  • a

Dopo due giorni di quiete, riprendono a salire i prezzi medi dei carburanti alla pompa, sulla scia dei rialzi registrati ieri sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Quotazioni internazionali in aumento nonostante il rafforzamento dell'euro sul dollaro. 

 

 

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,650 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,655, pompe bianche 1,638), diesel self service a 1,696 euro/litro (+1, compagnie 1,704, pompe bianche 1,681). Benzina servito a 1,790 euro/litro (+1, compagnie 1,834, pompe bianche 1,709), diesel servito a 1,835 euro/litro (+1, compagnie 1,881, pompe bianche 1,749). Gpl servito a 0,688 euro/litro (-1, compagnie 0,699, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,410 euro/kg (invariato, compagnie 1,423, pompe bianche 1,400), Gnl 1,232 euro/kg (-2, compagnie 1,239 euro/kg, pompe bianche 1,228 euro/kg). 

 

 

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,746 euro/litro (servito 2,009), gasolio self service 1,795 euro/litro (servito 2,055), Gpl 0,831 euro/litro, metano 1,490 euro/kg, Gnl 1,321 euro/kg.

Dai blog