Stangata di Gualtieri sulle auto elettriche, permesso Ztl a mille euro

Clara Giuliani 12 febbraio 2026

Contrordine romani. Potete anche rivendere quell’auto elettrica che avete acquistato per poter entrare nella Ztl senza regalare soldi alle casse comunali o per scampare alla famigerata (e poi abortita) Ztl Fascia verde. La stangata del Campidoglio potrebbe essere "servita" già prima dell’estate al costo di mille euro per un permesso di accesso nella Zona a traffico limitato del Centro. Alla faccia della capitale «green».



L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha firmato due provvedimenti di indirizzo che entro febbraio arriveranno all’esame della giunta. Ci vorranno poi un paio di mesi per rodare il sistema e poi le nuove regole saranno operative. La prima direttiva introduce un permesso annuale al costo di mille euro per i veicoli esclusivamente elettrici, che oggi entrano gratis in Ztl, mentre resterà gratuito il parcheggio sulle strisce blu. Il pass resta a costo zero per categorie come i residenti, i disabili, i rappresentanti di commercio e le strutture alberghiere. Chi oggi ha un permesso gratuito riceverà, quindi, una comunicazione da Roma Servizi per la Mobilità in cui saranno indicate le modalità per richiedere quello a pagamento e continuare ad accedere alla Ztl. «Pur trattandosi di mezzi a zero emissioni, questa crescita sta incidendo sulla congestione del traffico e sulla disponibilità di stalli di sosta, soprattutto nel centro storico», spiega l’assessore.

La seconda direttiva cancella invece l’attuale gratuità del parcheggio sulle strisce blu (tranne che nell’ambito di residenza) per chi ha un mezzo mild hybrid, mantenendo invece l’esenzione per i veicoli full hybrid e plug-in hybrid. Provvedimento che il Campidoglio motiva così: «Dal punto di vista emissivo, i veicoli mild hybrid presentano benefici limitati» rispetto alle altre due categorie. Spazio ai pedali, dunque, visto che a questo punto non resta davvero che la bicicletta. Per fortuna l’amministrazione Gualtieri ha riempito la città di ciclabili improbabili. E ora viene il dubbio che anche queste facciano parte di un piano diabolico pensato nei minimi dettagli per far fuori definitivamente i romani dal centro storico.

