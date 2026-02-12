Oroscopo, il Cielo di Jupiter di giovedì 12 febbraio 2026: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di giovedì 12 febbraio 2026 per tutti i segni.

ARIETE

La determinazione non vi manca, anzi: Marte, in posizione stimolante, vi spinge a imporre il vostro punto di vista con decisione in diversi contesti. Tuttavia, il cielo di giovedì suggerisce di bilanciare azione e pausa. L’energia è alta, ma rischia di diventare eccessiva se non ben dosata, soprattutto in amore. Concedervi momenti di intimità e ascolto con la vostra metà vi aiuterà a ristabilire un contatto più profondo. Ritrovare la dimensione emotiva rafforza anche la vostra efficacia nelle sfide quotidiane.

TORO

Il cielo di giovedì apre una finestra interessante sul piano delle risorse e dei valori personali. Venere, vostro pianeta guida, dialoga in modo costruttivo con Urano, favorendo confronti sinceri e riflessioni utili sul fronte economico. Un amico fidato potrebbe offrirvi uno spunto illuminante sulla vostra situazione finanziaria, aiutandovi a individuare nuove opportunità o strategie più efficaci. Non si tratta solo di denaro, ma di una visione più ampia di sicurezza e stabilità. Il transito suggerisce anche di riconoscere il valore del sostegno emotivo ricevuto: un ringraziamento sentito rafforza legami importanti e crea un clima di fiducia reciproca.

GEMELLI

La vostra astuzia mentale è esaltata da Mercurio governatore del segno e vi rende rapidi, intuitivi e capaci di anticipare mosse e situazioni. Giovedì vi invita a usare questa brillantezza non solo per interesse personale, ma anche per iniziative orientate al bene collettivo. Sorprendere gli altri con idee fuori dal comune rafforza la vostra immagine e vi rende un punto di riferimento. Il cielo favorisce azioni innovative, soprattutto se condivise: la vostra intelligenza diventa un motore di cambiamento positivo.

CANCRO

Il cielo vi chiede riflessione e trasparenza. La Luna, vostro pianeta guida, stimola l’introspezione, invitandovi a valutare con calma decisioni importanti. Giovedì e in sintonia con il vostro Giove e favorisce il dialogo sincero con il partner: condividere emozioni e pensieri senza riserve rafforza il legame e crea una base più solida. Evitare mezze verità o silenzi prolungati vi permette di costruire una relazione più autentica e protettiva, in linea con i vostri bisogni emotivi. La piena energia e decisamente con Voi

LEONE

L’umore è leggero, brillante, quasi giocoso, complice la Luna ancora in Trigono, che vi rende più disponibili al sorriso e alla battuta. Questo atteggiamento vi aiuta a smorzare tensioni, ma il cielo di giovedì invita a non evitare sistematicamente gli argomenti seri. È importante trovare un equilibrio tra leggerezza e responsabilità, soprattutto nelle relazioni affettive. Divertirsi è fondamentale, ma alcune questioni richiedono attenzione e presenza. Affrontarle con il vostro stile diretto e caloroso può rafforzare il legame invece di appesantirlo.

VERGINE

Giovedì vi vede protagonisti assoluti grazie a un cielo dinamico e stimolante. Urano in aspetto favorevole al vostro segno accende energia, intraprendenza e voglia di agire, con effetti positivi che si riflettono anche nella vita sentimentale. L’iniziativa diventa il vostro punto di forza: è il momento ideale per sorprendere il partner con gesti romantici e inattesi, capaci di rompere la routine e ravvivare la complicità. Sullo sfondo, Mercurio sostiene la comunicazione, rendendo ogni parola più incisiva. Dimostrare quanto una relazione sia importante passa anche attraverso azioni concrete.

BILANCIA

Il clima astrale consiglia prudenza. Sole e Marte in sestile segnalano una certa impulsività emotiva, che potrebbe portarvi a decisioni affrettate, sia nella vita quotidiana sia in ambito sentimentale. Giovedì non è il momento ideale per affrontare questioni delicate: meglio osservare, riflettere e attendere condizioni più favorevoli. Mantenere una visione equilibrata vi permette di evitare fraintendimenti e di preservare l’armonia, valore per voi imprescindibile. La pazienza, oggi, è una forma di saggezza.

SCORPIONE

Un riconoscimento ricevuto sul lavoro, sostenuto da Giove in buon aspetto, vi restituisce fiducia e orgoglio personale. Giovedì vi invita a trasferire questa positività anche nella sfera familiare. Apprezzare i parenti per ciò che fanno e dimostrare riconoscenza rafforza legami spesso dati per scontati. Il cielo suggerisce che il successo condiviso diventa più completo e appagante. Espandere la gratitudine oltre l’ambito professionale vi aiuta a creare armonia duratura.

SAGITTARIO

Il settore lavorativo richiede una gestione più attenta dei confini. La Luna in Transito vi sostiene, ma chiede anche discernimento: alcune richieste dei collaboratori potrebbero risultare eccessive. Giovedì è una giornata ideale per ristabilire equilibri, senza rinunciare alla disponibilità ma nemmeno sacrificare troppo le vostre energie. Questo atteggiamento si riflette positivamente anche in ambito familiare, dove l’ascolto delle necessità altrui diventa fondamentale. Trovare una misura giusta tra dare e ricevere è la vera sfida del giorno.

CAPRICORNO

L’intuizione è il vostro faro. Saturno, pianeta dominante, amplifica la creatività e vi guida verso soluzioni brillanti, soprattutto sul piano lavorativo. Giovedì è una giornata ideale per introdurre nuove dinamiche, sperimentare approcci diversi e creare momenti memorabili. La vostra sensibilità diventa una risorsa concreta, capace di rafforzare la vostra personalità e di lasciare un segno negli ambienti che frequentate. Trasformare l’ispirazione in azione è la vera conquista del giorno.

ACQUARIO

Con Sole e Marte in aspetto congiunto, le passioni sopite tornano a farsi sentire con intensità. Giovedì porta un risveglio emotivo che può ridare slancio e vitalità alla vita di coppia. Le stelle vi invitano a lasciarvi ispirare da questa energia, trovando nuovi modi di amare e di esprimere sentimenti. Rivivere momenti speciali, magari reinterpretandoli in chiave nuova, rafforza il legame e rinnova la complicità. È una giornata favorevole alla rinascita affettiva.

PESCI

Il cielo segnala la necessità di maggiore autocontrollo. La Luna in aspetto dissonante a Nettuno, vostro pianeta guida, può rendervi più reattivi del solito, portandovi a gesti o parole impulsive che rischiano di generare incomprensioni. Giovedì vi invita a rallentare e a scegliere il dialogo come strumento principale. Un confronto aperto e sincero permette di chiarire malintesi prima che si trasformino in distanze emotive. La maturità con cui saprete affrontare una situazione delicata diventerà il vero punto di forza della giornata.