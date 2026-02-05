Milano-Contina, gli Usa azzerano il caso Ice: "Nessun agente in Italia". E alla Camera è bagarre

Gianni Di Capua 05 febbraio 2026 a

a

a

Settimane a parlare della trasferta degli agenti dell'Ice in Italia che girano per Milano e Cortina pistole alla mano. Poi il bagno di realtà. "Posso dirlo in modo inequivocabile: non ci sono agenti dell'Ice che facciano parte della delegazione del Team Usa qui a Milano. C'è molta disinformazione. L'affermazione secondo cui l'Ice sarebbe qui a garantire la sicurezza del Team Usa ai Giochi è falsa, quindi sono felice di chiarire che l'Ice non fa parte della delegazione statunitense", ha affermato, in una conferenza stampa al Main Press Center di Milano, Nicole Deal, responsabile della sicurezza e dei servizi per gli atleti del Comitato olimpico e paralimpico degli Stati Uniti.

Hacker russi contro Milano-Cortina e ambasciate, attivata la difesa

"La nostra massima priorità è garantire che gli atleti del Team Usa siano al sicuro, si sentano supportati e vivano un'ottima esperienza ai Giochi. Gli atleti si sentono sicuri e fiduciosi e attendiamo con entusiasmo la Cerimonia di apertura di domani", ha aggiunto la Deal che, incalzata sull'invio degli agenti Ice da parte del governo americano a prescindere dal Team Usa, ha ribattuto che "non posso parlare a nome del Dipartimento di Stato o dell'ambasciata degli Stati Uniti".

Mariah Carey canta "Nel blu dipinto di blu". Il video diventa virale

Intanto è scontro in Parlamento. "Non si è mai vista una commemorazione ad horas che sa tanto di provocazione" e che "serve alle opposizioni per attirare la maggioranza in una trappola ma il tentativo è fallito", ha detto in Aula la deputata della Lega Simonetta Matone, intervenendo in occasione della commemorazione delle vittime di Minneapolis per mano dell'Ice. Per la leghista le opposizioni vogliono "innalzare così una cortina fumogena sui fatti di Torino sui quali stiamo ancora aspettando parole inequivocabili di condanna". Ma la deputata non riesce a concludere la frase che si sollevano proteste e critiche dai banchi delle opposizioni, con botta e risposta anche duri (e non manca qualche insulto). E' costretto ad intervenire il presidente di turno Sergio Costa, che richiama all'ordine.